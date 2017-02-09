«Этого дня в нашей семье боялись все, кроме него», — интервью с сестрой Гиви (ВИДЕО)

Жительница Иловайска Марина Черноволова узнала о гибели своего старшего брата Михаила Толстых по телефону от своего родственника из Волгограда.

Женщина не поверила: в соцсетях и СМИ прославленного комбата Гиви «хоронили» уже не один раз. И только когда власти ДНР разослали официальное уведомление о смерти командира «Сомали», женщина поняла, что наступил день, которого, как рассказывает Марина, в их семье боялись все, кроме самого Гиви, передает Life.

«Миша всегда говорил маме: „Мамочка, будь готова ко всему, это война!“ Но ни одна мать, конечно, не сможет настроить себя на смерть сына. Тем более такую смерть… Они подорвали его сонного, и никакого героизма в этом нет», — рассказывает сестра погибшего комбата.

Михаил был для неё настоящим старшим братом. Несмотря на небольшую разницу — всего в три года — будущий герой Донбасса был для сестры настоящим авторитетом, защитником и опорой. Ориентировались на комбата Гиви и другие члены семьи. Даже муж Марины отправился служить в легендарный батальон «Сомали», чтобы плечом к плечу стоять в строю рядом с её известным братом.

«Если бы нам раньше сказали, что маминого сына и моего брата будет ненавидеть сам президент Украины, для нас это был бы шок», — признаётся Марина.

Женщина рассказывает, что впервые увидела своего брата на телеэкране, когда находилась в Ростове-на-Дону, в репортаже одного из российских телеканалов. С тех пор Марина Черноволова стала привыкать, что теперь она — сестра одного из самых известных и уважаемых защитников Донбасса. Но на самого Гиви, по её словам, популярность никак не повлияла.

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«Он был патриотом, им и остался», — говорит она. И теперь надеется, что дело её брата будет жить. Власти ДНР ей уже пообещали, что батальон «Сомали» останется в строю.

«После смерти Миши мы не сдадим Донбасс… Батальон останется, и мы будем продолжать своё дело. И ни одного сантиметра нашей земли мы не отдадим», — сестра комбата Гиви Марина Черноволова.

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