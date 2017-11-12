«Это же мой внук»: всплыли циничные детали женитьбы юноши на 80-летней бабушке (ФОТО, ВИДЕО)
80-летняя бабушка, с которой, как сообщала «Русская Весна», 22-летний юноша заключил брак, чтобы избежать службы в ВСУ, оказалась его родственницей.
Журналистам удалось пообщаться с невестой. Бабушка заявила, что ее муж умер. О замужестве с двоюродным внуком она узнала от сельского головы.
Услышав такую новость, женщина сразу же начала плакать.
«Она сегодня впервые услышала, что вышла замуж. И что ее законным мужем стал ее внук Александр», — заявил сельский голова.
При этом в день свадьбы жених принес документы в городской комиссариат, которые свидетельствовали, что он не может проходить срочную службу в ВСУ.
Согласно справке, его новоиспеченная жена является инвалидом и нуждается в уходе.
В военкомате же считают, что брак был фиктивным, и хотят доказать это через суд. В таком случае молодожену грозит уголовная ответственность.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510506831