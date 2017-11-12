Украина 

«Это же мой внук»: всплыли циничные детали женитьбы юноши на 80-летней бабушке (ФОТО, ВИДЕО)

0 коментариев
«Это же мой внук»: всплыли циничные детали женитьбы юноши на 80-летней бабушке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

80-летняя бабушка, с которой, как сообщала «Русская Весна», 22-летний юноша заключил брак, чтобы избежать службы в ВСУ, оказалась его родственницей.

Журналистам удалось пообщаться с невестой. Бабушка заявила, что ее муж умер. О замужестве с двоюродным внуком она узнала от сельского головы.

Услышав такую новость, женщина сразу же начала плакать.

«Она сегодня впервые услышала, что вышла замуж. И что ее законным мужем стал ее внук Александр», — заявил сельский голова.

При этом в день свадьбы жених принес документы в городской комиссариат, которые свидетельствовали, что он не может проходить срочную службу в ВСУ.

Согласно справке, его новоиспеченная жена является инвалидом и нуждается в уходе.

В военкомате же считают, что брак был фиктивным, и хотят доказать это через суд. В таком случае молодожену грозит уголовная ответственность.

Читайте также: Сколько военных ВСУ и СБУ перешли на сторону России: опубликованы шокирующие цифры (ДОКУМЕНТЫ)

«Это же мой внук»: всплыли циничные детали женитьбы юноши на 80-летней бабушке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1510506831

Другие новости:

whamue_1464358600

Фашистский крокодильчик. Дмитрий Молчанов

0
uuxak1_1473488173

Украина выразила протест против открытия представительства ЛНР в Австрии

0
bvegsm_1464090482

Гройсман отчитался перед заместителем министра финансов США

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *