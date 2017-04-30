Это Украина: зрителям «Евровидения» продали 2 тысячи билетов на несуществующие места

Желающим посетить «Евровидение-2017» в Киеве организаторы приготовили еще один «приятный» сюрприз: две тысячи уже проданных билетов не имеют реальных посадочных мест — таких секторов просто не существует — или же они есть, но увидеть сцену и даже услышать происходящее на ней будет невозможно.

Что же произошло? Билеты, как оказалось, не были проданы по ошибке: уже после старта продаж была изменена схема рассадки зала, сменился подрядчик, а места оказались фактически несуществующими.

«Как известно, была изменена схема рассадки зала. На момент начала продажи билетов в феврале была предварительная схема, которую должны были построить. Но после того, как был выбран подрядчик и были расставлены по залу камеры, было обнаружено, что некоторые места не могут быть там, где запланировано. Потому места на некоторые купленные билеты либо непроглядные, либо с ограниченным обзором, либо их вообще нет. Всего их около двух тысяч», — сообщил руководитель компании, реализующей билеты, Concert.ua Дмитрий Феликсов.

Предложить киевским организаторам неудачливым покупателям особо нечего: или обменять билеты на другие, или сдать их, вернув деньги, но за неделю до начала конкурса купить новые билеты уже почти невозможно.

Особо примечательным является то, что конкурс стартует 9 мая: когда все потомки победителей будут праздновать. Кроме того, вероятные стычки с полицией из-за запрещенных с этого года георгиевских лент станут достоянием европейской общественности.

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Напомним, ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса «Евровидение-2017».

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