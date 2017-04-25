Это Украина: в Хмельницкой области дорогу выложили надгробиями с еврейского кладбища (ФОТО)

Оригинальный способ ремонта дорог «изобрели» власти г. Каменец-Подольский (Хмельницкая область Украины). Здесь коммунальщики положили в дорожные ямы надгробные плиты с расположенного неподалеку еврейского кладбища.

О вопиющем случае на своей странице в соцсети сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«В Каменец-Подольском произвели ремонт дороги могильными плитами (мацейвами) с еврейского кладбища, расположенного неподалёку. Позор властям и жителям города!» — возмущается Долинский, сопровождая свой пост фотографиями «отремонтированной» дороги.

Напомним, что в годы оккупации город серьезно пострадал от рук фашистов, так, только за два дня — 27 и 28 августа 1941 года — нацисты убили в Каменце-Подольском 23 600 мирных жителей еврейского происхождения, а всего за годы Второй мировой войны здесь были убиты более 87 тысяч евреев.

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