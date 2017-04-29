Украина 

Это Украина: в Киеве у сотрудников правительственной связи отобрали оружие и почту

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Это Украина: в Киеве у сотрудников правительственной связи отобрали оружие и почту | Русская весна

Вечером 28 апреля на Вокзальной площади в Киеве пять человек в камуфляжной форме атаковали сотрудников фельдъегерской службы.

Сообщается, что нападавшие забрали у курьеров правительственной связи два пакета с правительственной корреспонденцией и два пистолета Макарова с магазинами.

В Киеве был введен оперативный план «Сирена» по розыску и задержанию преступников, которые скрылись с места происшествия на автомобиле, однако никаких данных о его результате на сегодняшний момент нет.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493447042

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