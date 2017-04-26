Это Россия: ондатра напала на трактор (ВИДЕО)

Необычный дорожный конфликт явно неравных соперников произошел в Муромцевском районе Омской области: ондатра бесстрашно атаковала трактор, пытавшийся проехать мимо ее владений.

Небольшой грызун яростно бросался на колеса трактора, видимо опасаясь, что машина захватит ее территорию. В итоге водитель был вынужден несколько раз притормозить, чтобы не задавить бесстрашного бойца.

В комментариях к видео пользователи соцсетей отмечают, что, учитывая настрой ондатры, мужчине явно повезло, что он был на тракторе, а не пешком.

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