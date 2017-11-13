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Это провокация: в Совфеде РФ отреагировали на вторжение украинского беспилотника в Россию

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Это провокация: в Совфеде РФ отреагировали на вторжение украинского беспилотника в Россию | Русская весна

Виктор Бондарев, глава комитета Совета Федерации по обороне, назвал нарушение воздушной границы России украинским беспилотником «провокацией и попыткой втянуть Россию в войну на Украине».

Бондарев не исключил, что к инциденту могут быть причастны США. 

«Я не склонен видеть во всех действиях третьих стран „руку Госдепа”. Но такой вариант, если дело касается зависимых от США государств, исключать нельзя», — говорится в сообщении пресс-службы Бондарева. 

Впрочем, Бондарев добавил, что отвечать на такие случаи нужно адекватно и «не пороть горячку».

Как сообщала «Русская Весна», накануне вечером беспилотник ВСУ вторгся в воздушное пространство России на Брянщине. Дрон летел на высокой скорости и пытался незаметно пересечь границу.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510572001

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