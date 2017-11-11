Это просто нереально, — Путин отказался комментировать публикации о миротворцах в Донбассе
Президент России Владимир Путин отказался комментировать публикации СМИ о планах США по размещению миротворцев в Донбассе.
«Я такого не знаю, можете дальше ничего не говорить. Я об этом ничего не слышал, ничего об этом не знаю, комментировать это невозможно, это просто нереально», — сказал он.
Путин также отметил, что будет готов комментировать предложения после того, как они поступят.
Как ранее сообщала «Русская Весна», глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о фактической готовности проекта резолюции ООН по миротворцам.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510414033