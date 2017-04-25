Это окончательный разрыв с Украиной, — Глава ЛНР об отключении электроэнергии

Прекращением поставок электроэнергии в ЛНР Украина в очередной раз показала свое истинное отношение к жителям Донбасса.

Об этом на встрече со студентами Луганского национального университета (ЛНУ) имени Шевченко заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

24 апреля в 23.41 украинская сторона прекратила поставку электроэнергии по линии Луганская ТЭС — Кирово 220 квт и по линии ЛуТЭС — Михайловка 330 квт.

«Вы знаете, сегодня ночью нам выключили свет, но сейчас мы сидим при свете, работают камеры, и они будут работать. Как бы тяжело нам ни было, как беспокойно, мы все переживем», — сказал он.

«Знаете, за три года мы чего только ни научились переживать, в 2014 году мы сидели без воды, без света, без еды, без связи, мы все это проходили», — напомнил глава Республики.

«И теперь, по-моему, вот этот вот окончательный уже энергетический разрыв, это уже, по-моему, последняя пуповина, которая связывала нас с той территорией и которую они же, не мы, добровольно перерезали. То есть они в очередной раз доказывают, что мы им не родные», — подчеркнул Плотницкий.

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