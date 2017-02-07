Это нормальная практика

Руководитель Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании фракции «Единой России» в Госдуме пообещал, что уже в 2017 году в России будет реализована программа продовольственной помощи социально не защищенным слоям населения, сообщает ТАСС.





По словам Манутрова, власти должны «стартануть» с программой, в рамках которой будет предоставляться адресная помощь «определенным категориям граждан, которые обязаны будут потратить» деньги, выделенные им на еду.

Программа, по словам Мантурова сейчас проходит последние согласования с Минфином.

Подробнее: Мантуров объяснил, как можно будет использовать продуктовые карточки

Ранее в Минопромторге уже поясняли, как программа должна выглядеть на практике. Предполагается, что в первом случае нуждающимся россиянам будут выдаваться специальные карточки с баллами, которые можно будет потратить лишь на еду, причем в приоритете окажутся те продукты, которых не хватает в рационе: «свежие и полезные», отличающиеся от дешевых суррогатов. Предполагалось, что карточки запустят уже в 2016 году, однако в итоге программа была отложена.

Также с 2018 года должны будут запустить и бесплатное питание для нуждающихся в заведениях общепита, в частности — в столовых при различных организациях.

В обоих случаях, по задумке Министерства, программа должны была бы обеспечить устойчивый спрос для производителей, а в первом — поддержать процесс импортозамещения, так как продукты оплачивало бы государство, исходя из стабильного спроса.

Средства на картах, говорили в Минопромторге, нельзя будет обналичить в банкоматах, а равно и накопить: с окончанием месяца они должны будут «сгорать». Кроме того, по идее правительства, возможно было бы разрешить софинансирование продуктовой карточки ее владельцем: в этом случае государство бы увеличивало вносимую им сумму.

http://www.mk.ru/economics/2017/02/07/pravitelstvo-poobeshhalo-vvesti-prodovolstvennye-kartochki-uzhe-v-etom-godu.html

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На прошлой неделе на уровне правительства начался очередной этап обсуждения возможности введения продуктовых карточек в России. На этот раз перспектива этого мероприятия уже не столь туманна как ранее.

Если в прошлом году информацию о возможном введении продуктовых талонов центральные СМИ старательно замалчивали, то теперь — после официального заявления замглавы Минпромторга Виктора Евтухова и комментария премьера Медведева — вероятность того, что механизм будет реализован, резко возросла. На данный момент концепция продовольственных карточек для малоимущих находится на рассмотрении в правительстве. Как в народе говорят — «дожились». Нищета в стране уже требует продовольственных карточек. Может, бог даст, когда-нибудь о самой нищете, как порождении либеральной модели задумаются?

Предполагается, что карточки получат 15–16 миллионов человек, а общий размер государственных расходов на их содержание составит около 240 млрд руб. (Напомним, зимняя Олимпиада в Сочи стоила стране 1, 5 триллиона рублей). В программе смогут участвовать не все магазины, а только те, которые подключены к процессинговой системе. Продуктовые карты могут быть введены уже в следующем году, а в 2018 году могут появиться и бесплатные обеды для малоимущих.





Причины, побудившие правительство вводить подобные инструменты, ясны.





Депутаты считают, что проект внедрения продовольственных карт не потерял своей актуальности в связи с падением доходов населения. Они падают уже третий год подряд, причем тенденция плохая — если в 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015-м — 3%, то в 2016-м — 5,9% (при этом отдельные месяцы пробивали планку 8%). В январе на Гайдаровском форуме Ольга Голодец сообщила, что зарплату ниже МРОТ (7,5 тыс. руб.) получают почти 5 млн россиян.





Таким людям даже на хлеб с трудом хватает.





Кстати, на выездном заседании фракции единороссов Ирина Яровая снова подняла вопрос о том, чтобы хлебопеков не заставляли выкупать у торговых сетей нереализованную хлебобулочную продукцию. Это ведет к потерям отрасли в размере 60 млрд руб.





Кроме того, несъеденный хлеб в итоге закапывают в землю. «Это варварство!» — заявила Яровая.

Мантуров обвинения в варварстве отверг. И сослался на мировой опыт: возврат нереализованного хлеба его производителям — это нормальная практика. По словам министра, его вовсе не зарывают в землю, а отправляют на переработку — в частности, из молотых сухарей делают пирожное «Картошка». «Я его очень люблю», — признался он.

В условиях резкого падения бюджетных доходов правительство старается экономить на всём, а значит, ему необходимо переходить к более точечным механизмам социальной политики. Речь больше не идёт о ежегодном повышении уровня жизни большинства — это уже попросту невозможно.

Приоритетной становится задача не допустить падения доходов значительной части населения ниже уровня бедности. Если в условиях роста цен на нефть можно было увеличивать социальные расходы скопом, повышая доходы широких категорий граждан в целом (бюджетников, пенсионеров и т. д.), то теперь борьба с бедностью требует денежных переливаний в пользу именно малоимущей части населения.

Ведь, например, среди тех же пенсионеров не все относятся к категории бедных, а значит, по-разному нуждаются в материальной поддержке. Продуктовые пластиковые карты как раз позволяют сфокусировать бюджетные субсидии именно на бедных группах населения.





Тем более, питание является важной статьёй расходов наименее обеспеченных слоёв российского населения. Практически у трети населения расходы на питание составляют около 40% семейного бюджета.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/17103/-