«Это не деньги, это просто пиар»: кому достанутся миллиарды Януковича

Скандал с конфискованными у беглого президента Украины Виктора Януковича деньгами набирает обороты.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в бюджет страны вернули $1,5 млрд, которые принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу, и которые были у него конфискованы по решению суда. Президент Петр Порошенко добавил, что эти средства будут направлены на социальные выплаты и армию.

Как выяснило украинское издание «Вести», на самом деле из решения Краматорского суда следует, что это не деньги, а большей частью облигации внутреннего займа на сумму 40 млрд грн.

Изъяты они были у некоего гражданина Аркадия Кашкина, который был арестован СБУ как член группировки Сергея Курченко, его подозревают в нанесении ущерба бюджету в особо крупных размерах. Кашкин заключил сделку со следствием.

Правда, защита экс-президента Виктора Януковича уверяет, что никакого Кашкина их подзащитные не знают, и никакого отношения к деньгам не имеют.

По словам адвоката беглого президента Виталия Сердюка, Кашкин известный персонаж таких дел.

«Я эту фамилию помню по делу Брокбизнес Банка, я там защищал своего клиента, а именно Кашкин там давал заведомо неправдивые показания. На этот раз, вероятно, не совсем добровольно этот Кашкин подписал соглашение со следствием. Вероятно, когда-то он приобрел эти облигации государственного займа, которые на самом деле никому не нужны. И теперь это его расплата за что-то.

Ни Янукович, ни его сын Кашкина не знают, и никакого отношения к этим бумагам не имеют», — заверил Сердюк.

Сейчас защита экс-президента готовит иск в суд против тех, кто озвучивал эту информацию о конфискованных миллиардах, в частности, и к Генпрокурору Юрию Луценко.

Политолог Руслан Бортник говорит, что из $1,5 млрд конфискованных якобы у Януковича, только $50-70 млн являются живыми деньгами. Все остальное — бумаги внутреннего займа, которые используют для списания нашего долга, не более того. Ни на какие выплаты они не пойдут.

«Закончится это дело пшиком. Кашкин или еще кто-то заявит, что соглашение заключал под давлением или еще что-то. Зачем это нужно было так громко объявлять генпрокурору? Это обычный пиар перед длинными майскими выходными.

Людям теперь будет о чем поговорить, что обсудить. И возможно, нужно поднимать рейтинги власти, потому что скоро могут быть выборы. Так что это не деньги, это просто пиар», — считает Бортник.

Экономический эксперт Александр Охрименко считает, что 40 млрд гривен в облигациях внутреннего займа пойдут всего лишь на погашение нашего же внутреннего долга.

«Чтоб вы понимали, у нас внутренний долг 720 млрд гривен, вот теперь от них отнимут 40 млрд. Это чисто техническая операция. Ни на какие выплаты их не потратишь», — говорит Охрименко.

По его словам, еще в 2012 году Украина выпустила государственные бумаги внутреннего займа не только в гривнах, но и в валюте.

«Вероятно, структуры в окружении бывшего президента купили эти бумаги и получали по ним неплохие проценты. Это можно допустить. Но после смены власти эти бумаги были заблокированы, их перевели в Ощадбанк. Прошло пять лет и настало время выплаты по этим ценным бумагам. Они решили сделать на этом пиар.

Вместо выплаты просто их аннулировали и зачислили в счет государственного внутреннего долга. Зато устроили на этом громкую компанию, вот и все», — отметил Охрименко.

Читайте также: Очередной этап предательства: «украинцы» уже не хотят быть «украинцами»