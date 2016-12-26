«Это наша общая потеря»: за рубежом вспоминают Доктора Лизу и ансамбль им. Александрова (ФОТО)

Известия о гибели Доктора Лизы и музыкантов ансамбля имени Александрова отозвались болью в сердцах не только россиян, но и граждан других стран мира.

Елизавета Глинка помогала всем, попавшим в беду, — по всему земному шару. А участники ансамбля неоднократно выступали на одной сцене с иностранными музыкантами. RT пообщался с людьми, которые работали и дружили с ними.

В России объявлен траур по погибшим в катастрофе Ту-154 у побережья Сочи. Авиакатастрофа унесла жизни 92 человек. Погибли 64 музыканта ансамбля имени Александрова, девять российских журналистов, известная правозащитница и филантроп Елизавета Глинка. RT пообщался с коллегами и друзьями погибших, живущими за рубежом, и они поделились своими воспоминаниями.

«Доктор Лиза — пример для будущих врачей»

Один из администраторов польского сообщества молодых врачей (Będąc Młodym Lekarzem) Войцех Любински рассказал RT, что Доктор Лиза стала иконой для начинающих специалистов Польши.

«Елизавета Глинка была чудом России. Она — это лицо человечности вашей страны. Для нас её гибель стала настоящим шоком. Она проделала такую большую работу в Донбассе! Всячески помогала детям, эвакуировала некоторых из них в Москву для лечения. Вчера она хотела доставить медицинские принадлежности и лекарства в университетскую больницу в Латакию. Мы искренне сочувствуем всем россиянам. Доктор Лиза стала иконой для молодых врачей», — рассказывает Любински.

Сообщество молодых врачей создала группа специалистов-медиков с целью организовать пространство, где любой врач мог бы поделиться своим опытом или, например, рассказать о задержке зарплаты в местной больнице.

Вспоминают Доктора Лизу и в Донбассе. Семья Бобришевых из Донецка вспоминает, что Глинка оказывала помощь всем нуждающимся:

«Она выдавала бездомным еду, медикаменты и одежду. Человек был очень большой, хоть и маленького роста. С виду хрупкая, добрая, милая женщина, но очень сильная духом. До сих пор не можем поверить, что её не стало. Хотелось бы передать соболезнования её родным и близким, чтобы они держались. Все её помнят и не забудут».

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Музыканты, которые вдохновляли

На злополучном борту находились и 64 артиста основного состава Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Ведущий солист Вадим Ананьев чудом не попал на рейс. Артисты собирались выступить на новогоднем концерте для военнослужащих на сирийской базы «Хмеймим». Сегодня по погибшим членам ансамбля скорбят во многих странах.

Пилот компании Fidex Алекс Кандел, живущий в Швейцарии, впервые посетил концерт ансамбля имени Александрова в Берлине 10 лет назад. Тогда он пребывал в глубокой депрессии, друзья повели его развеяться. В тот момент он не подозревал, что поход на мероприятие станет одним из ключевых событий в его жизни:

«Ансамбль имени Александрова вдохновил меня, посмотрев их выступление, я ожил. Сейчас я не перестаю думать о том, почему и зачем это произошло. Но не нахожу ответа».

«Я дружил с Валерием Халиловым и Вадимом Ананьевым. Тогда, после впечатлившего меня концерта, мне посчастливилось познакомиться с этими талантливейшими людьми. Надеюсь, что Вадим справится с навалившимся на него грузом, я очень рад, что он остался в живых. Я молюсь за упокой этих людей, которые помогали нам понять, что наши жизни не бессмысленны», — сказал Кандел RT.

Помощник организатора концертов ансамбля Александрова во Франции Милена Нгуен из Страсбурга отказывается верить в происходящее:

«Вообще я француженка, но мой отец очень любил русскую культуру и приобщил меня к её изучению. Он же впервые повёл меня на концерт знаменитого ансамбля. Я знаю александровцев с 1997 года, когда я впервые посетила их концерт. Последний раз мы виделись с ними в 2015 году на концерте в Чехии. С Анатолием Соколовским мы дружили 20 лет… Не могу поверить, что их больше нет. Я хочу принести всем свои искренние соболезнования, потому что это трагедия для всех».

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Драгош Попа, румынский певец и продюсер, участвовал в фестивалях вместе с ансамблем Александрова. Он неоднократно встречался с артистами на мероприятиях в Европе. «Не могу поверить, что такая трагедия случилась в светлый праздник Рождества. Мы потеряли десятки лучших артистов, представителей целого художественного направления. Все румыны выражают свои соболезнования, трагедия произошла совсем рядом с нашей страной. Единственное, чем я успокаиваю себя — тем, что ансамбль имени Александрова будет вечно жить в своей музыке. Вечная им память».

Объединяя нации

Организаторы Года Греции в России, работавшие с артистами вплотную, с болью в сердце восприняли новости о гибели музыкантов:

«В 2012 году состоялся тур ансамбля Александрова по Греции. Множество песен исполняли на греческом языке. Они были частью мировой культуры. Мы скорбим, это невосполнимая потеря».

Трагедия затронула и сердца поклонников ансамбля в другом полушарии. Артуро Пителли, преподаватель университета Чили делится эмоциями: «Эта трагедия стала ещё одним плохим событием, произошедшем в этом ужасном году. У меня нет слов. Впервые я побывал на концерте ансамбля имени Александрова в 1993 году в Хельсинки. Это было 12 июня, я помню этот день как один из лучших в своей жизни. Тогда они выступали вместе с группой „Ленинградские ковбои“. Потрясающее было шоу. Я буду помнить этот ансамбль всю свою жизнь».

Руководитель оркестра «Мехтер» турецкого города Изник Кадыр Акчалан, работавший с ансамблем в 2014 году, рассказал, что члены его коллектива восприняли случившееся как трагедию, словно погибли их собственные браться.

«Потому что они по-братски принимали нас в России. Нам очень жаль», — сказал он.

«Валерий Халилов оказал нам очень радушный приём, — вспоминает Акчалан.

— Участники российского ансамбля приходили к нам в гости. Однажды мы вместе исполняли турецкие танцы. Атмосфера была очень тёплая. Наш ансамбль гастролировал в 7 или 8 странах, но самый сердечный приём нам оказали в России. Подобного отношения мы нигде больше не встречали.

Мы всем об этом рассказываем. Россию мы не забудем никогда. Мы глубоко опечалены гибелью наших братьев в этой катастрофе».

Зарубежные коллеги погибшего в авиакатастрофе В. Халилова: Это невосполнимая потеря

Своим лучшим другом генерала Халилова назвал руководитель Кельтского сводного оркестра волынок и барабанов Дэвид Джонстон:

«Мне довелось тесно сотрудничать с генералом Халиловым. Когда мы только познакомились, он попросил меня выступить с номером, который на волынке исполнить было просто невозможно. Мы немного повздорили прямо на Красной площади. Он настаивал: „Вы должны это сделать“. А я ответил, что это не в моей власти. Тогда он неожиданно пожал мне руку. С той поры мы стали лучшими друзьями. Я помню, как во время фестиваля он каждый вечер по окончании выступлений стоял на Красной площади перед объединёнными оркестрами. Это был удивительный, сильный человек. Для нас и для всей мировой культуры это невероятная утрата».