Этим летом на небе появится «Звезда» российского производства

Уже через две недели с космодрома «Байконур» стартует ракета-носитель «Союз-2–1А», которая выведет на орбиту огромный 600-килограммовый спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» и еще полтора десятка маленьких космических аппаратов, в том числе и «Маяк» — разработку российских инженеров, спутник, который на полгода должен стать самым ярким после Луны объектом на ночном небе Земли.

«Маяк» разрабатывался как инструмент для отработки технологии вывода с орбиты отработавших своё космических аппаратов. Проблема утилизации космического мусора стоит остро; для её решения предлагают, например, запускать на орбиту роботов-мусорщиков с цепкими манипуляторами, сконструированными по образу и подобию лапок ящериц-гекконов. Но чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят; на «Маяке» российские учёные собираются отработать развёртываемый парус, позволяющий замедлять полёт спутника и сводить его с орбиты.

Есть у «Маяка» и ещё одна задача, менее специальная и более зрелищная: он должен стать новой «звездой» ночного неба.

Чтобы наблюдатели с Земли могли невооружённым глазом увидеть полёт спутника, его создатели превратили его «парус» в светоотражатель.

Практической цели в создании «искусственной звезды» нет никакой; её цель — дать каждому жителю Земли почувствовать, что до космоса подать рукой, даже если у вас нет миллиардов на собственную космическую программу. Найти «Маяк» на небе можно будет с помощью мобильного приложения для iOS и Android.

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