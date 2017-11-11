Эти странные американцы

На свете существуют люди, для которых Америка – страна неограниченных возможностей, где сбываются мечты, куда можно и нужно переселиться при первой возможности, потому что там комфортно как дома, но сытно как в гостях, забывая, что привыкать придётся не только к тому, что бутерброд там зачем-то накрывают ещё одним куском хлеба. А именно…

Следует приготовиться ездить на такси, и не только в булочную, поскольку существующую систему перевозок общественным транспортом назвать сложно. Если вам необходимо добраться из пункта А в пункт Б, между которыми расстояние 3 км, вам понадобится сменить четыре автобуса, если таковые найдутся.

Но обладание автомобилем в США не представляет проблемы: многочисленные многоэтажные паркинги и стоянки, многополосные дороги, шоссе, извивающееся в непосредственно близи от береговой линии и узенькие тротуарчики для широких пешеходов – одна из основных достопримечательностей в США.

1.Америка – огромная страна, и в ней всё большое: большие и мощные авто, гигантские здания, откормленные люди и огромные порции в ресторанах, — и фразой «остальное заверните моей собаке, я дома доем» никого не удивишь.

2.Всем знакома ситуация, когда на кассе вследствие ошибки или предусмотрительной нерасторопности продавцов сумма на чеке отличается от суммы на ценнике. Здесь это не исключение, а правило, поскольку в указанную на бирке или этикетке стоимость не включается налог, взимаемый в пользу штата, из которого покупатель совершил данную покупку.

3.Давать чаевые в Америке – это не право, а, скорее, обязанность. Считается, что если клиенту не нахамили и вовремя принесли заказ, даже не плюнув в него, он должен преисполниться безмерной благодарностью, каковую и выразить в виде материального поощрения. В Японии, например, высококлассное обслуживание вменяется в обязанность персонала, и хозяин заведения может жутко оскорбиться, если кто-нибудь решит, что его работники нуждаются в подачках.

4.Американцы так сильно держатся за свои рабочие места, что готовы задерживаться на работе допоздна, отказываться от отпусков и трудиться по выходным, лишь бы работодатель не счёл их лентяями.

5.Принятая во всех странах мира метрическая система единиц США чем-то не устраивает. Здравомыслящий человек может запомнить, что дюйм(овочка) – это двадцатипятимиллиметровочка, но вот быстро прикинуть, сколько составит 7/8 дюйма будет уже затруднительно. Остаётся радоваться, что календарь майя не обладал такой живучестью.

6.Пошёл купить немного продуктов, а принёс миллион пакетов – типичная ситуация после похода в магазин. Интересно, в океанах тонны полиэтилена?

7.Лёд – основной ингредиент практически любого напитка. Если подали стакан, наполненный на треть льдом – это не попытка вас надуть или заморозить, а так положено.

8.Кондиционеры в кафе, магазинах и офисах работают на полную катушку. Когда на улице + 40 (то есть 140 по Фаренгейту) и сарафан с босоножками представляется самой удобной формой одеждой, то надолго в помещение так заходить не моги – заболеешь и умрёшь. Хотя, если в тебе 120 кг (то есть 265 фунтов) живого весу, стужа не сможет добраться до укромных уголков души и тела.

9.Денежные знаки по удобству использования уступают только принятой системе единиц. Ну, это вполне объяснимо: США – страна победившего безнала. Бумажные купюры различаются между собой только номиналом и не дальтонику очень трудно привыкнуть к серо-зелёным бумажкам одинакового размера. С монетами дело обстоит с точностью до наоборот: абсолютно различные по форме, чеканке, но с совершенно не понятными надписями, ничего не говорящими о номинале.

10.Заказ сэндвича может превратиться в затяжной квест, где выбирать придётся всё: размер, вид хлеба (как правило, 4—6), а также различные ингредиенты и несколько видов соусов. К тому времени как эта викторина закончится, замордованный вопросами продавца покупатель может бутер расхотеть.

11.Людям из страны, где едва успели привыкнуть к женщинам за рулём, будет довольно проблематично обосноваться в государстве, где на автомобилях разъезжают древние старики и шестнадцатилетние подростки.

12.К одежде на западе относятся не так трепетно, и приличного бизнесмена зачастую можно увидеть в потёртых джинсах и калошах на босу ногу, гордо именуемые Кроксами, котоыре смотрятся так, будто их насильно сняли в переулке у местного Микки-Мауса.

13.Высшее образование безумно дорого, вот почему вокруг поступления в колледж такой ажиотаж. Большинство стоит перед выбором: либо берёшь образовательный кредит и выплачиваешь его лет двадцать, либо идёшь работать в Макдоналдс.

14.Всем известно, что под телевизор можно кушать бесконечно, поэтому не только в спортивных барах, но и фешенебельных ресторанах по углам и стенам развешаны телемусоропроводы.

15.Все телепередачи на треть состоят из рекламы, большей частью очень низкопробной, прерывающей вещание каждые пять минут. От рекламы не спастись нигде, и даже на стадионе во время матча можно насладиться рекламой с огромных экранов.

16.Загадка: почему вид спорта, напоминающий помесь уличной драки с игрой-эстафетой «Сбереги яйцо», называют футболом? И почему соревнование с участием только двух стран (США и Канада) называется чемпионат мира?

17.На случай, если вы не можете уснуть в одиночестве без плюшевого мишки, всегда найдётся круглосуточный магазин, в том числе магазин игрушек.

18.Алкоголь – последний оплот цивилизации, который ещё не был сокрушен в Америке. Служить своей родине и убивать врагов гражданин имеет право с 17 лет, голосовать – с 18, но только на трезвую голову, потому что употреблять спиртные напитки официально можно с 21 года.

Даже для взрослых со спиртным здесь не вольная волюшка: открыто распивать спиртные напитки можно только замаскированные в бумажные пакеты, крепкий алкоголь ищите в специализированных магазинах, а в воскресенье выпивку днём с огнём не сыскать, так как добропорядочные граждане должны в оно время быть в церквях, ну или быть запасливыми.

Надежда Василенко

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/21263/-