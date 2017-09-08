Эстонский солдат погиб во время учений

Эстонские военные сообщили, что в регионе Ида-Вирумаа на полигоне в Сиргала во время упражнений по стрельбе из автоматического оружия погиб срочнослужащий Вируского пехотного батальона. Информацию о ЧП порталу err.ee в четверг подтвердил глава пресс-службы Сил обороны Эстонии Валло Тоомет.

В ходе упражнений солдат по имени Ярмо (фамилия не сообщается) получил смертельные ранения из автоматического оружия. Как утверждает Тоомет, известно, что военнослужащий выстрелил в себя сам. Вопрос о том, идет ли речь о самоубийстве или о несчастном случае, Тоомет комментировать не пожелал. Силы обороны сообщили о трагедии близким молодого человека и выражают им соболезнования. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается Вируская окружная прокуратура. Погибший приступил к службе в рядах Сил обороны в июле этого года.

Напомним, что 13 июля Валло Тоомет проинформировал: «На прошлой неделе к срочной службе приступило 1886 человек, в том числе 22 девушки. Добровольно, не дожидаясь повестки от департамента оборонных ресурсов, к службе приступили 33 процента молодых людей». Пресс-секретарь добавил: «Призывники, приступившие к службе летом, извлекут из выучки максимальную выгоду — хороший опыт руководства, широкий выбор специальностей и интересное обучение». Он также оповестил, что большая часть участников июльского призыва — лица со средним и высшим образованием. Больше всего призывников направлено в 1-ю пехотную бригаду, в том числе 14 девушек. В 2-й пехотной бригаде срочную службу начали 8 девушек. Юноши также поступили на службу в штабной и связной батальон, военную полицию, командование тыла и флот ВМС.