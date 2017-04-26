Эстония отгородится от России буйками за €74 млн

Департамент полиции и погранохраны совместно с Департаментом водных путей в мае приступит к маркировке государственной границы с Россией на Чудском, Тёплом и Псковском озёрах. Пограничные знаки на воде будут установлены на линии протяжённостью 126 километров.

Работы обойдутся в 74 миллиона евро, передаёт во вторник служба новостей «Радио 4». Государственная граница Эстонии на воде будет обозначена вехами, которые будут установлены с интервалом более полутора километров.

Всего планируется поставить 171 веху, на каждой из которых будет предупреждающий знак с надписью на эстонском, русском и английском языке: «Стой! Государственная граница Эстонии!».

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