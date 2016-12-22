Есть такая профессия — Родину продавать!



Наша страна имеет как внешних, так и внутренних врагов. Данная мысль, высказанная Иосифом Сталиным еще в 1928 году, не теряет своей актуальности и сегодня. Ярким тому свидетельством можно назвать реакцию российской оппозиции на незначительные успехи террористов ИГ (организация запрещена в России) в военной операции под Пальмирой.

Как известно, недавней победе, которую правительственная армия Сирии одержала в Алеппо, сопутствовала неудача в Пальмире. Очевидно, попадание древнего сирийского города в руки боевиков не могло не вызвать восторг со стороны Запада, поспешившего возложить этот просчет на плечи Москвы. Согласитесь, такое поведение западных «партнеров» сегодня можно считать нормальной практикой, однако вызывает недоумение, что успехам террористов на Ближнем Востоке поспешила порадоваться российская оппозиция.

Наверное, громче других поздравлял сирийских боевиков Леонид Волков — представитель команды Алексея Навального, возглавлявший его предвыборный штаб на выборах мэра Москвы 2013 года.

Дословно на своей странице в «Facebook» Волков написал следующее: «Вероятно, про Пальмиру в новостях России-24 не будет, и в итоговом выпуске Дмитрия Киселева тоже. Но сейчас же не 1944. Критическую информацию скрыть нельзя. Серьезно, вообще не понимаю, что они с этим будут делать; это безусловно крупнейшее внешнеполитическое поражение Путина ever. Хорошая новость в том, что для России это, конечно, огромная победа».

Анализируя запись Волкова, остается присоединиться к другим СМИ, сравнившими автора поста с предателем Родины. Если следовать логике блогера, победы ИГ в Сирии являются для россиян праздником, потому что они наносят вред рейтингам Владимира Путина. При этом недалекого политика почему-то не смущает тот факт, что террористы — угроза для всего населения, а не личный враг действующего руководства страны.

Впрочем, случай поддержки Исламского государства со стороны оппозиционеров далеко не единственный. Стоит напомнить, после того, как правительственные войска Башара Асада при поддержке ВКС России перешли к активным действиям по освобождению Алеппо, российская оппозиция изо всех сил пыталась помочь боевикам.

Так, 8 ноября в мэрию Москвы поступила заявка о проведении митинга против российского участия в военных действиях в Сирии. Авторами документа являлись Либертарианская партия, движение «Солидарность» и «Партия 5 декабря». Руководитель последней Сергей Давидис заявил, что организатором акции выступала фракция ПАРНАС. Вполне ожидаемо, что столичные власти заблокировали предложенную инициативу. Тем не менее, оппозиция решила на этом не останавливаться и продолжила добиваться разрешения на проведение шествия в поддержку ИГ в районных судах.

Ни для кого не секрет, что большинство российских оппозиционеров имеют тесные связи с США и регулярно получают из-за океана денежные поступления за дискредитацию действующего руководства. Однако в данном случае речь идет о защите национальных интересов, которыми оппозиция пытается спекулировать. Как бы то ни было, Пальмиру сирийская армия при поддержке ВКС России отвоюет, а память о «славных» делах навальных, гозманов, касьяновых останется.

Автор: Владимир Сергеев 20.12.16

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109440/16205/-