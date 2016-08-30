От полной утраты доверия российскую власть спасает, пожалуй, лишь вера народа в доброго царя — Владимира Путина — и злых бояр, которые утаивают от царя информацию о реальном положении дел.

Если на начальном этапе развития кризиса можно было устраивать перед камерами взбучку правительству, требуя от него исполнения майских указов, то теперь медийные выволочки не впечатляют. Народ требует действий.

А с действиями очень плохо. Во-первых, ограничивают связи и окружение: каждый с кем-то повязан, у каждого есть патрон, которого не хотелось бы обидеть. Опереться на народ не получается — Владимир Владимирович не знает, чего желает народ и окончательно превратился в небожителя, кроме того, народ требует социальной справедливости и борьбы с боярами, которые и привели к власти Владимира Владимировича. Во-вторых, скамейка запасных крайне малая: даже провинившийся Сердюков тихо работает в «Ростехе», а Ливанов и Иванов назначены на второстепенные должности, что позволяет им надеяться на возвращение во власть через несколько лет, когда царь позабудет о части прегрешений, а текущие бояре провинятся.

Поэтому ключевой принцип в кадровых решениях — кадровая стабильность. Однако эта стабильность все чаще идёт со знаком минус и народ все меньше верит власти. Свидетельства этому — попытки тракторного марша с задержанием организаторов, протесты работников Автоваза в Тольятти. Власти не верят, но верят Путину, который пока не отвечает за действия правтельства.

Совершенно неадекватная реакция власти в духе «денег нет», «учитель — это призвание», «если так будете разговаривать — никогда» или просто аресты за песни в ВК или посадки за перепосты доверия не добавляют.

Пока вся конструкция удерживается верой в Путина. Поэтому, есть Путин — есть РФ, нет Путина…

Впрочем, что будет тогда — не ясно. До того ещё дожить нужно, однако крестные ходы по будням могут стать маршами в кровавое воскресенье.