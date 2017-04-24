Есть ли хоть капля правды в море лжи, в котором тонут жители ЛДНР?

Интересные люди, однако, все эти Захарченки и Плотницкие. Такое впечатление, что они живут с закрытыми глазами. В то время, как в наших Республиках стремительно сокращается население, они проводят какие-то мобилизационные сборы и все больше и больше оружия вкидывают в руки нашего народа. А параллельно с этим еще и делают это все наперекор своим же обещаниям.

Если взглянуть на статистику, то из ее данных следует, что за период с 2014-го года смертность в наших Республиках выросла, а рождаемость, наоборот, упала. Так объясните же мне, зачем в Республике, где темпы сокращения численности населения за три года выросли в два раза, сгонять в кучу всех мужчин возрастом от 18 до 55 лет? Кто же будет о женщинах наших заботиться? От кого этим женщинам рожать детей, чтобы наши Республики росли? От инвалидов, которыми их мужья станут на войне, или от тех, кто и вовсе не вернется? Как? Объясните мне. Как можно так подло поступать по отношению к своему же народу? Почему, прежде, чем забрать наших мужчин, господа, стоящие у власти, не предпринимают никаких мер по улучшению условий для уже третий год воюющих ребят? Почему никакого участия не принимают в их борьбе за наши земли? Почему военнослужащих, призвавшихся в ряды наших армейских корпусов для того, чтобы нас всех защищать, так подло «кидают»?

Сначала, было дело, Захарченко заявлял на весь мир, что в нашей армии числится целых 2 миллиона человек. Потом же он, около двух месяцев назад, обещал, что никакого призыва на срочную службу вводить никто не будет. Стоит вспомнить и о том, что гражданам, поступившим на военную службу по контракту, обещали, что они будут обеспечены: « — вещевым имуществом; — 3-х разовым питанием; — ежемесячным денежным содержанием, в размере: рядовой и сержантский состав — от 15 000 р.; младший офицерский состав — от 31 500 р.; старший офицерский состав — от 35 500 р.». Также были обещаны «льготы и гарантии, предусмотренные для военнослужащих и членов их семей». Заявляли в военных комиссариатах ДНР и о том, что есть перспектива последующего продвижения по службе.

А что мы имеем на деле? Чтобы разобраться во всей той лжи, что нас окружает, далеко ходить не надо. Начнем по порядку. Итак, что касается лжи господина Захарченко относительно численности нашей армии: как так получается, что нас, военнослужащих ДНР, 2 миллиона (!) и мы никак не можем победить армию укропов, которая не насчитывает и 300 тысяч человек? Нестыковочка какая-то получается. Вот вам и ложь №1: нас очень мало и нас бьют, как больных собак, на передовой.

Следующим пунктом у нас идет ложь о том, что никакого призыва на срочную службу в ДНР введено не будет. Тогда что за сборы интересные такие проводятся, которые более правильным было бы назвать принудительными «учениями» в окопах. Нет, вы только вдумайтесь в эту цифру — 27 тысяч! 27 тысяч мужчин в возрасте от 18-ти до 55-ти лет были внезапно отправлены на «военный сбор» на Саур-Могилу. И наш министр обороны Владимир Кононов не попытался даже назвать все это как-то по-другому, чтобы успокоить народ, а напрямую заявил, что это ничто иное, как мобилизационный сбор. Что, 2-х миллионов военных мало, чтобы усмирить 300 тысяч человек? Так что, вот вам и ложь №2, подтверждающая ложь под номером «1»: принудительно забирать в ряды нашей армии будут всех, кто только попадется на глаза.

Поговорим теперь и о самих военнослужащих ДНР. Нам врали насчет того, что они будут полностью обеспечены вещевым имуществом и 3-х разовым питанием. Ребята ходят кто в чем и едят то, что добудут себе сами. О покупке дорогих продуктов речь и не идет, питаются мивиной и пельменями. Почему так? А потому, что слова о ежемесячном денежном содержании, исчисляемом в заоблачных тысячах, так и остались просто словами. Те копейки, что иногда перепадают на долю военнослужащих, всегда пересылаются домой женам, матерям и детям.

Если о семьях защитников Республики было упомянуто в начале пути, по которому пошли все военнослужащие, то в конце о них никто так и не заботится. Командиры прибегают ко всем возможным уловкам, дабы не делать никаких выплат для семей погибших ребят: их или же увольняют задними числами или же членам их семей говорят о том, что они не погибли при исполнении, а просто умерли в бытовых условиях (именно эта формулировка не дает семьям погибших никаких шансов на получение социальных гарантий).

Разговоры о том, что возможны варианты продвижения по службе, даже не ведутся. Все командирские должности заняты «нужными» и «своими» людьми. Кстати, все эти «нужные» и «свои» не стыдятся показывать свое превосходство над обычными вояками. И делают это в разнообразных, изощренных формах: просто словесные унижения, грабежи, запугивания, физическое насилие, часто случается и такое, что все эти «игры во властных людей» приводят к убийствам и суицидам. Если кому-то покажется, что все это напоминает «дедовщину» в армии, которая всегда была присуща русским, то это сравнение здесь весьма ошибочно. То, что позволяют себе здесь командиры, особенно те, что не их числа наших, а приехавшие из России, нельзя назвать просто издевательствами, это больше походит на намеренное доведение человека до смерти.

Вот вам и ложь №3: никто не заботится о своих военнослужащих у нас. Ребята, что вызвались и согласились защищать свою землю любой ценой, просто смешиваются с грязью и посылаются на передовые в качестве пушечного мяса. А их семьи никогда и не узнают, что случилось на самом деле, потому что потом женам и матерям скажут: «Он умер в тылу, когда пил с друзьями водку». Никто не выразит и капли сочувствия, никто не выплатит и копейки даже на организацию похорон (если, конечно же, хотя бы хватит у командиров ума на возвращение тела убиенного его родственникам, ведь зачастую погибших просто бросают загнивать на поле боя).

Так оно и получается, что в Республиках, где уже третий год идет война, а ее народ гибнет под пулями, нет места ни сочувствию, ни пониманию, ни действиям, ни правде. Здесь есть место только для того, чтобы власть наживалась на своем же народе, не проявляла никакой заботы о своих защитниках, а лишь врала и врала с каждым днем все больше и больше. Только вот вся эта ложь уж больно дорого обходится тем, кто каждый день получает вести о том, что их отцы, мужья и сыновья мертвы.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110335/18285/-