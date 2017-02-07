Есть две Кореи и один народ и это беда

Тут как-то было сообщение, что мериканцы создадут террористическую группу, чтобы убрать одного из двух. А какая альтернатива. Война с применением атомного оружия в густонаселённом регионе у границ с Россией? Может пожертвовать одним, но сберечь миллионы? Ответ вроде бы ясный. А вопрос очень сложный. Информации о том, что происходит в регионе мало. Правдивой.

Там рядом есть сила – Китай. Может он решит проблему объединения Кореи. Объединение выгодное всем странам и всем народам, кроме корейских главарей. И как объединяться, по южнокорейски или по северокорейски?

Как живут Кореи, в какой из них жизнь справедливей. Всесильное государство давит отдельного человека. В нём практически исчезают свободные воля и мысль. Государство становится народной тюрьмой, в нём останавливается развитие и какой-либо прогресс. Впрочем, нам всё это знакомо.

С другой стороны насилие это всегда зло. Даже если оно творится для благих намерений. Ведь благая цель достигается только благими средствами.

Обе власти отправить в отставку, естественно принудительно. Временно ввести китайско-японское правление с единственной задачей объединить Кореи и провести свободные выборы. Счастья бы корейскому народу. Заслужил!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109575/17099/-