Есть доказательства участия Яценюка в расстрелах и пытках российских военных в Чечне, — Следком РФ

Следственный комитет России будет добиваться привлечения экс-премьера Украины Арсения Яценюка к уголовной ответственности, ведомство располагает доказательствами его участия в столкновениях в Чечне в 1994–95 годах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В пятницу Генпрокуратура России сообщила, что направила в Интерпол материалы для розыска Яценюка. После получения копии обращения министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал письмо главе местного бюро Интерпола, в котором заявил о политических мотивах дела против Яценюка.

«Следственный комитет России намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству, используя все правовые возможности, предусмотренные международным правом», — заявила Петренко.

По ее словам, у СК есть доказательства участия Яценюка как минимум в двух вооруженных столкновениях, произошедших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных российских военнослужащих в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

Ранее суд в Ессентуках заочно арестовал Яценюка, который обвиняется в бандитизме и с 21 февраля объявлен в международный розыск.

Как рассказывал глава СК Александр Бастрыкин, по данным следствия, Яценюк воевал в составе карательного отряда «Арго», а затем «Викинг» против российских военных в Чечне в 1994–1995 годах, когда там проходила контртеррористическая операция.

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