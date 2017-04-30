Если завтра война, если завтра в поход… кто пойдёт Родину защищать?





Вопрос этот возник сам собой, когда на одной картинке сошлись заголовки двух новостей: «Михельсон вновь стал самым богатым бизнесменом по версии Forbes» и «Путин объявил призыв запасников на военные сборы».

А и, правда, кто пойдёт Родину защищать, если завтра война? И чью Родину? Вопрос этот возникает не на пустом месте.

По данным Росстата, падение реальных доходов населения продолжается уже третий год подряд. В 2014-м оно составило 0,7%, в 2015-м — 3,2%, в 2016-м — 5,9%. Хотя в номинальном выражении доходы населения в 2016 году подросли на 1% и составили 30 тысяч 775 рублей в месяц (рост на 1%).

А у 200 богатейших российских ФОРБСменов совокупное состояние за этот же год увеличилось на 100 млрд долларов и составило 460 млрд долларов (для сравнения годовой бюджет России в 2016 году в долларовом эквиваленте — 250 млрд). А самые-самые передовики каптруда за года умудрились увеличить свои состояния, разумеется, в долларах — на 6,8 млрд (Владимир Лисин), 6,6 млрд (Алексей Мордашов), 5,6 млрд (Вагит Алекперов), 5 млрд (Андрей Мельниченко), 4,7 млрд (Сулейман Керимов), 4,6 млрд (Геннадий Тимченко)…

Вы можете себе представить, как нужно пахать, чтобы получить хотя бы только 1 млрд долларов, когда среднестатистический россиянин в год зарабатывает 6150 американских «рублей».

Если взять только годовой приварок 200 российских ФОРБСменов — 100 млрд долларов — и честно поделить на всё экономически активное население России, а оно в 2016 году составило 75,8 млн человек, включая и 4,4 млн безработных, то каждый бы получил 75,2 тысячи рублей. С этой прибавкой рост доходов населения составил бы не жалкие 1%, а все 20%. Вот они те самые проценты, из которых складывается падение реальных доходов населения (5,9%) и недополученный реальный прирост по зарплате.

Судя по приведённым выше цифрам, получается, что Россия — мать для отечественных миллиардеров и мультимиллионеров, и мачеха — для всего остального населения страны. По логике, эти самые миллиардеры и мультимиллионеры — михельсоны-мордашовы-лисины — и должны (если завтра война) первыми выступить на защиту Родины. Однако не по логике, а по издавна известной практике случается наоборот — мультибуржуины первыми ныряют в кусты или за бугор. А Родину идут защищать простые смертные. Идут и те, кто по принципиальным соображениям и не желает защищать Родину миллиардеров и мультимиллионеров. В военное время имеется масса механизмов и инструментов для принуждения тех, кто вдруг не желает идти в армию, на войну.

Но, исходя из обычной человеческой логики, это же ведь и не правильно, и не справедливо.

Каждый сын своей Родины в трудную для неё минуту должен встать на её защиту без принуждения, по зову сердца. Возможно ли такое в гиперрасслоённом обществе? По данным Росстата, в 2016 году за чертой бедности проживают более 20 млн россиян.

…Кто пойдёт Родину защищать, если завтра война, в общем-то, понятно. Как всегда, как обычно — народ.

Остаётся только ещё один вопрос: насколько самоотверженно, или как любит говорить Путин, эффективно народ будет защищать Родину? Вот тут-то тому же Путину, имеющему уже больше 15 лет реальные рычаги управления страной, стоит крепко задуматься. За все эти 15 лет справедливости в стране больше не стало. Как индикатор этого — стремительно увеличивающаяся пропасть между бедными и богатыми в России. Данный индикатор, как та печка, от которой должен танцевать любой правитель, если он думает о всём народе, а не только об избранных. Ведь если завтра война, то с правитель останется с народом, а для избранных — и война, что мать родна, они и на войне будут делать свой гешефт, приговаривая «ничего личного, только бизнес«, или напевая что-то вроде того: «…первым делом, первым делом наше дело, ну а Родина, а Родина потом«.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109998/18363/-