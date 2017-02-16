Если у нас «АТО», за людей Донбасса несем ответственность мы, а не «агрессор», — украинский политик

Украина должна была объявить военное положение, а не так называемую «антитеррористическую операцию». Объявив «АТО», Киев взял на себя ответственность за людей, находящихся в ее зоне. Об этом в эфире одного из украинских каналов заявил украинский политик, соратник Виктора Ющенко, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный, до весны прошлого года представлявший Киев в трехсторонней Минской контактной группе.

«Уже давно стало очевидно, что надо вводить военное положение, войну назвать войной, а ситуацию завести в правовые рамки, которые соответствовали бы международным правовым документам», — считает он.

По словам Бессмертного, только «военное положение» прояснило бы ситуацию: термины «агрессор» и «оккупированная территория» не нужно было бы вводить специальным законом. И ответственность за гражданское население у Украины в таком случае была бы другая.

«Если это АТО, то Украина несет ответственность за людей, которые там находятся, а не агрессор», — отметил он. А в сегодняшних условиях «для государственной машины и истеблишмента это АТО, а для народа — война».

По мнению политика, введение Украиной военного положения помогло бы предотвратить противостояния в Донбассе.

«Войска были бы приведены в состояние боевой готовности, и они имели бы возможность применять оружие», — подчеркнул экс-представитель Киева в Минском переговорном процессе.