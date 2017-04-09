Если Трамп держит тебя за шута, это позор, — британские СМИ назвали Джонсона «вашингтонским пуделем»

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вступил в «яростную перепалку» с лидером британской Партии либеральных демократов Тимом Фэрроном из-за принятого Джонсоном решения отменить визит в Москву, сообщает The Daily Express.

По данным таблоида, ссору спровоцировал Фэррон, жёстко раскритиковав подобный шаг со стороны Джонсона и назвав последнего «вашингтонским пуделем».

«Наше правительство резво и слепо повинуется каждому приказу со стороны администрации Трампа, — цитирует Фэррона The Daily Express.

— Борис продемонстрировал, что он — пудель Вашингтона, а его рабочий график составляют за океаном. Когда тебя даже Трамп держит за шута — это, в общем, позор».

Джонсон вскоре отреагировал на заявления лидера британских либерал-демократов через своего помощника, связавшегося с The Daily Express.

«Позор — это что либерал-демократы предпочитают отпускать язвительные комментарии и скоморошничать в тот момент, когда США и Великобритания пытаются выработать план, дабы помочь ни в чём не повинным сирийским гражданам и остановить разрушительную гражданскую войну», — приводит корреспондент издания слова своего собеседника.

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Как напоминает журналист The Daily Express, Джонсон принял решение отменить поездку в Москву вскоре после того, как ВМС США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе.

Министр заявил, что ситуация в Сирии с тех пор изменилась «фундаментальным образом», и отметил, что теперь приоритетной задачей для него является поддержание связи с США и другими странами в преддверии саммита «Большой семёрки» дабы «выстроить координированную международную поддержку для заключения перемирия в зоне конфликта и интенсификации процесса политического урегулирования», говорится в материале.

По данным The Daily Express, ранее предполагалось, что Джонсон отправится в Россию, только если свой намеченный на вторник 11 апреля визит в страну не отменит госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Однако, как в итоге сообщил сам британский министр, в результате «подробной» дискуссии с Тиллерсоном было решено, что госсекретарь всё же приедет в Москву в самостоятельном порядке, дабы таким образом дать «России ясный и скоординированный сигнал».

«Внезапный» удар по Сирии со стороны американских сил, нанесённый в ответ на повлёкшую многочисленные жертвы среди гражданского населения химическую атаку, предположительно совершённую сирийскими войсками, «вывел США на путь столкновения с Россией», подчёркивается в статье.

Москва неоднократно заявляла, что применение химоружия стало «случайностью» — по российской версии, сирийская авиация разбомбила занимаемый повстанцами объект, где производился отравляющий газ, — и пообещала, что шаг Вашингтона повлечёт «серьёзные последствия», отмечает автор.

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