Если Порошенко согласится на выборы в Донбассе, Украина будет потеряна, — Тимошенко (ВИДЕО)

Если президент Петр Порошенко согласится проводить выборы на Донбассе во время войны, это будет означать потерю Украины.

Об этом сообщила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Тимошенко, говоря о последствиях проведения выборов на Донбассе до завершения войны, сказала: «Это не означает только то, что там будет местная власть, что сейчас проведут выборы, когда там будут голосовать танки, пушки, а не люди.

Это не только расстановка на ключевые посты в местных советах, в местных администрациях террористов, убийц, абсолютно подконтрольных российской территории людей. Не только это. А говорят о том, что после этих выборов территория Донбасса должна быть реинтегрирована в Украину.

То есть, после того, как там пройдут выборы во время войны и РФ захватит всю территорию окончательно, реинтеграция всю эту беду принесет внутрь Украины».

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