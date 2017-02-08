Если Порошенко согласится на выборы в Донбассе, Украина будет потеряна, — Тимошенко (ВИДЕО)
Если президент Петр Порошенко согласится проводить выборы на Донбассе во время войны, это будет означать потерю Украины.
Об этом сообщила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Тимошенко, говоря о последствиях проведения выборов на Донбассе до завершения войны, сказала: «Это не означает только то, что там будет местная власть, что сейчас проведут выборы, когда там будут голосовать танки, пушки, а не люди.
Это не только расстановка на ключевые посты в местных советах, в местных администрациях террористов, убийц, абсолютно подконтрольных российской территории людей. Не только это. А говорят о том, что после этих выборов территория Донбасса должна быть реинтегрирована в Украину.
То есть, после того, как там пройдут выборы во время войны и РФ захватит всю территорию окончательно, реинтеграция всю эту беду принесет внутрь Украины».
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«Если украинское правительство, президент согласятся проводить выборы на Донбассе во время войны, это будет означать, что мы потеряли Украину», — добавила Тимошенко.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486582698