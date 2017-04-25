Если дорог тебе твой мэр. Какие стихи нельзя читать при Собянине
– Танечка, я тебя попросила остаться после уроков, потому что ты умница и отличница. К нам в школу на утренник в честь Дня Победы придет мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Надо прочитать стихотворение о войне. Никто лучше тебя не справится. Это очень ответственное задание. Понимаешь?
– Конечно, Аделаида Сергеевна! Я даже знаю одно очень хорошее стихотворение. «Убей его!» называется.
– Да, название хорошее. Про американца?
– Ну, не знаю, мне кажется, нет. Вот так начинается: «Если дорог тебе твой дом…»
– Танечка! Это нельзя. Понимаешь, Сергей Семенович… Ну, не важно, просто нельзя.
– Извините, Аделаида Сергеевна.
– А еще какие-нибудь знаешь стихотворения о войне?
– Да. Ольга Берггольц, «В доме Павлова».
– Берггольц? Какая-то фамилия, конечно… В своем вы этом Интернете вечно кого попало… Но хоть Павлов – нормальная фамилия. А там про что?
– Ну, короче, наши от врагов защищали пятиэтажный дом… Ой, нет, четырех… До последней капли крови…
– Танечка! Я разберусь! Это отец твой, небось, наркоман, тебя подначивает. Дневник! К директору! С родителями! Завтра!
Иван Давыдов
По материалам: http://publizist.ru/blogs/107374/18293/-