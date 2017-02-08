Эскалация конфликта в Донбассе в очередной раз доказала, что Киев не стремится к миру, — Пушилин

Последнее обострение на линии соприкосновения в Донбассе укрепило мнение, что Украина не стремиться и не имеет возможностей мирно урегулировать конфликт.

«За почти три года боевых действий мы имели достаточно возможностей удостовериться в отсутствии стремлений и возможностей у Украины мирно урегулировать конфликт. И последнее обострение только укрепило это мнение», — цитирует ДАН главу делегации ДНР на переговорах в Минске, председателя Народного Совета Дениса Пушилина.

Он также отметил, что обращение Республик Донбасса к мировым лидерам с просьбой повлиять на Киев и прекратить геноцид населения стало «выражением мнения жителей ДНР».

«И отклик, который мы получили, говорит о том, что мы движемся верным путем», — подчеркнул спикер.

Напомним, что 31 января председатели Народных Советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко обнародовали совместное обращение к президенту РФ Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой повлиять на украинское руководство и остановить геноцид в Донбассе.

В этот же день начался сбор подписей жителей Республик. На сегодняшний день петицию подписали уже почти 22 тысячи жителей ДНР.

Читайте также: Украина отвергла предложенный ДНР план по урегулированию в Донбассе