Ещё раз о диктатуре либералов

У них у всех — у Навального, у Собчак, у других либералов — представление об институте президентства, как об абсолютной, ничем не ограниченной монархии, пишет автор «Журналистской правды».

Я для себя уже давно вывел одно простое правило, основанное на многолетних наблюдениях: если вам кто-то (российский либерал, монархист или украинский националист) рассказывает о «страшных советских репрессиях», то 95% из этого — это его собственные фантазии, как он сам бы делал, если бы пришёл к власти.

Далеко за подтверждающими примерами ходить не нужно. Цитата: «Мы всех их разгоним, уволим, посадим и запретим работать в профессии».

Сказана по отношению к журналистам, высказывающим альтернативную точку зрения. И это не коммунист говорил, не социалист, не имперец и не государственник, а вполне себе «либеральный» микрофюрер Навальный.

Если внимательно послушать, что вещает этот клоун, то получается, что он вовсе не за верховенство права, не за баланс ветвей власти, не за систему сдерживаний и противовесов, как это обычно строится в правовых государствах. Нет, он обещает увольнять, сажать, карать и репрессировать самыми разными способами.

Путин, для контраста, регулярно подчёркивает, что он не имеет права вмешиваться в деятельность судебной ветви власти. И, что характерно, не вмешивается.

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Или вон, Собчак заявила, что если она станет президентом, то сразу распустит Государственную Думу. На каких основаниях? В законе (в России есть Конституция и законы, не слышали?) чётко прописано, в каких случаях можно распускать Думу, и ни один из них не наступил. Просто «потому что захотелось».

У них у всех — у Навального, у Собчак, у других либералов — представление об институте президентства, как об абсолютной, ничем не ограниченной монархии. И если они бы дорвались (к счастью, им не светит), они бы нарулили!

И это они же не просто свои личные хотелки озвучивают — это хотелки подавляющего большинства его сторонников. Чтобы в этом убедиться, достаточно почитать, что они пишут в комментариях на ютубе и в соцсетях. Стоит тебе только высказать альтернативную точку зрения, постебаться с «революционеров» или возразить им каким-то другим способом — тебя мгновенно хотят избить, депортировать, посадить, лишить гражданских прав, отправить в резервацию, пытать, расстрелять, сжечь, повесить и казнить ещё десятью способами.

И не только рядовые «хомячки», но и вполне себе публичные либералы регулярно объявляют подавляющее большинство граждан России «неполноценными» и призывают репрессировать всех, кто не разделяет их «западные ценности».

Маньяк, который ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом — он же типичный либерал, регулярный слушатель «Эхо Москвы». И среди либералов полно таких, которые не осудили это действие в принципе, а сожалели (причём публично, в своих соцсетях), что маньяк ударил либеральную журналистку, а должен был (по их словам) напасть на Соловьёва, Киселёва или других «провластных» журналистов. К сожалению (или к счастью), Соловьёв не насиловал телепатически этого больного придурка.

Я уже молчу о сотнях, если не тысячах угроз, которые приходят в личку любому публичному персонажу, журналисту, аналитику или публицисту, который осмеливается возражать против прозападной пропаганды. «Свободолюбивые пацифисты» готовы пытать не только подобных авторов, но и членов их семей, включая маленьких детей.

На Украине ведь происходит то же самое — радовались сожженным одесситам те же люди, которые рассказывали о «зверствах коммунистов».

И призывали уморить голодом и жаждой жителей Крыма и Донбасса те же персонажи, которые годами слёзно рассказывали про «голодомор».

Каких только кар не сочиняли майданутые на головы жителей Крыма и Донбасса — лишить их воды, уморить голодом, лишить гражданских прав (кому нужны украинские «права» в составе России, идиоты не думали), оставить без света, заморозить, поместить в концлагеря или просто всех убить.

Любой желающий может легко найти в интернете тысячи подобных высказываний «патриотов» Украины. Чего стоят только лозунги типа «Крым будет украинский или безлюдный» или заявления Тимошенко о том, что нужно сбросить на Донбасс ядерную бомбу (а до этого, ещё до референдума о независимости ЛДНР она же мечтала обнести Донбасс колючей проволокой и забетонировать, как и тысячи её сторонников).

Все они, что украинские националисты, что российские антисоветчики и либералы, рассказывая про «гулаги» и «воронки», просто фантазируют, как действовали бы они сами, если бы каким-то чудом дорвались до власти. Ни на секунду не сомневаюсь, что уж они бы утопили страну в крови.

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Александр Роджерс