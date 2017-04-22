ЕС хочет привлечь Россию к афганскому урегулированию
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на предстоящей встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым намерена поднять вопрос о мирном урегулировании ситуации в Афганистане. Ранее представитель Могерини выразил соболезнование родственникам погибших и правительству Афганистана после нападения талибов на военную базу.
«Только всеобъемлющее, мирное урегулирование конфликта может обеспечить стабильность и процветание, которых заслуживают афганские граждане», — говорится в ее заявлении. По словам политика, эту тему она поднимала в ходе встреч в Пекине и Дели.
Кроме того, Могерини подчеркнула важность участия международного сообщества, особенно региональных субъектов, в установлении мира в Афганистане.
Жертвами нападения талибов на военную базу в провинции Балх стали 150 афганских военнослужащих. По информации Минобороны страны, боевики «Талибана» (группировка запрещена в России) прибыли в воинскую часть на двух армейских внедорожниках и напали на мечеть, в которой в это время находились военные.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/22/es-hochet-privlech-rossiyu-k-afganskomu-uregulirovaniyu