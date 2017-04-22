Проишествия 

ЕС хочет привлечь Россию к афганскому урегулированию

0 коментариев

Федерика Могерини. Фото: publicme.ru

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на предстоящей встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым намерена поднять вопрос о мирном урегулировании ситуации в Афганистане. Ранее представитель Могерини выразил соболезнование родственникам погибших и правительству Афганистана после нападения талибов на военную базу.

«Только всеобъемлющее, мирное урегулирование конфликта может обеспечить стабильность и процветание, которых заслуживают афганские граждане», — говорится в ее заявлении. По словам политика, эту тему она поднимала в ходе встреч в Пекине и Дели.

Кроме того, Могерини подчеркнула важность участия международного сообщества, особенно региональных субъектов, в установлении мира в Афганистане.

Жертвами нападения талибов на военную базу в провинции Балх стали 150 афганских военнослужащих. По информации Минобороны страны, боевики «Талибана» (группировка запрещена в России) прибыли в воинскую часть на двух армейских внедорожниках и напали на мечеть, в которой в это время находились военные.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/22/es-hochet-privlech-rossiyu-k-afganskomu-uregulirovaniyu

Другие новости:

k9r074_1472133605

В Турции подвергся обстрелу кортеж лидера оппозиционной партии

0
4qd8ti_1491472804

Вице-президент США призвал РФ выполнить обязательства по химоружию в Сирии

0
ijb7gt_1481716083

Суд Амстердама решил, что «Скифское золото» — собственность Украины

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *