ЕС хочет привлечь Россию к афганскому урегулированию

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на предстоящей встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым намерена поднять вопрос о мирном урегулировании ситуации в Афганистане. Ранее представитель Могерини выразил соболезнование родственникам погибших и правительству Афганистана после нападения талибов на военную базу.

«Только всеобъемлющее, мирное урегулирование конфликта может обеспечить стабильность и процветание, которых заслуживают афганские граждане», — говорится в ее заявлении. По словам политика, эту тему она поднимала в ходе встреч в Пекине и Дели.

Кроме того, Могерини подчеркнула важность участия международного сообщества, особенно региональных субъектов, в установлении мира в Афганистане.

Жертвами нападения талибов на военную базу в провинции Балх стали 150 афганских военнослужащих. По информации Минобороны страны, боевики «Талибана» (группировка запрещена в России) прибыли в воинскую часть на двух армейских внедорожниках и напали на мечеть, в которой в это время находились военные.