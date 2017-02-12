ЕС против России: сравнение двух армий

По мнению Президента США Д. Трампа — НАТО «устаревшая» организация. В Европе обеспокоены тем, что если Америка покинет НАТО, то они будут вынуждены сами обеспечивать свою оборону. В газете Aftonbladet 2 эксперта подсчитали сможет ли европейская армия в одиночку противостоять, если на них нападет Россия.

По их мнению, вместе с США армия НАТО мощнее российских сил в разы. Но Дональд Трамп дал понять, что помощь будет оказана только тем странам, которые вкладывают достаточные средства в оборону. Такие заявления посеяли в Европе панику и возник вопрос: смогут ли они воевать за Балтику, если будет война с Россией?

Шведский институт тотальной обороны описал вооруженные силы России в своем докладе. Исходя из этих оценок, Россия сможет одномоментно наступать в двух направлениях, задействуя силу в 150 тысяч человек, по 14 бригад в каждом направление или, если в одном направление, одновременно применить 19 бригад. Эту ситуацию отрабатывали на недавних учениях НАТО. Эксперт по вопросам безопасности Института тотальной обороны Фредрик Вестерлунд поставил под сомнение логистические и транспортные возможности России для проведения такой операции.

Если сравнивать военную силу, подсчитав военную технику, имеющуюся в наличии в каждой стране, то это проблематично и не точно. В статье говорится о том, что в отношение России такое сравнение вообще неуместно, та как большое количество военного ресурса ей перешло по наследству от СССР и благодаря этому русская армия сильнее любого потенциального противника. Но европейские специалисты не имеют представления в каком состояние сейчас все это богатство, так как предполагают, что техника не используется уже на протяжение 25 лет.

Сайт Globalfirepower насчитал примерно в России 15 398 танков, например, у Франции их получилось меньше в 77 раз. В свою очередь исследовательский центр International institute for strategic studies в ежегодном докладе «Военный баланс» оценил, что только примерно 2 950 единиц боевых машин находятся в активном использование.

По словам Вестерлунда, Россия не сможет быстро применить имеющиеся резервы, потому что на сегодня у нее отсутствует единая организация, занимающаяся вопросами мобилизации и будет неправильно учитывать пассивный запас.

Оборонные возможности Европы на сегодня









Только армии трех европейских государства можно брать в расчет — Франции, Великобритании и Германии. Но сегодняшнее состояние их неважное.

Только к 2020 году Великобритания создаст одну легкую воздушно-десантную бригаду и одну механизированную дивизию (3 бригады) с бронетранспортерами и танками и только 1 может быть использована в ближайшее время.

Французская армия наиболее сильная в Европе, в которой 2 дивизии с 3 бригадами каждая. По мнению второго аналитика по вопросам безопасности в Институте тотальной обороны Роберта Дальшё, оборона Франции стоит на коленях из-за того, что французы озабочены больше проблемой террористической угрозы внутри страны и исполнением договоренностей по Ближнему Востоку и Африке. Все эти обстоятельства позволят выделить ей в общий котел не больше двух бригад.

Также Дальшё считает, что у немцев не меньшие проблемы, так как наблюдается нехватка запчастей и большая часть техники не работает. Германия знает свои проблемы и результата в военной области может добиться, если направит на это деньги. А сейчас немцы могут поучаствовать только одной-двумя бригадами.

На Италию и Испанию тоже нельзя рассчитывать, так как у них никогда не было армии. Дания и Норвегия вероятнее всего сможет собрать по батальону (примерно 1000 человек). Швеция выделит с трудом одну бригаду, Финляндия примерно три.

Исландия ничего не имеет, Люксембург пошлет свои соболезнования, Бельгия отправит пачку шоколада. Чехи, словаки, венгры… возможно, помогут чисто символически. Может, по батальону от страны, — говорит Роберт Дальшё.





По его предположениям, важным игроком могла бы стать Польша и предложить 4 или 5 бригад, но с приходом нового правительства не понятны их планы совместного участия при начале боевых действий.

Если все подсчитать, то получится не более 18 европейских бригад и их сборы займут не менее трех недель.

Русское превосходство

Русская армия более боеспособна в сравнение с европейской, считает Фредрик Вестерлунд. Самое главное преимущество, что у России единая иерархия принятия решений, а Европа вынуждена будет взаимодействовать с руководителями 15 стран, чтобы получить армию приблизительно российской.

Но, если оценивать качество и количество соединений, не обязательно, что у России будет преимущество, особенно на протяжении длительного времени. Все-таки ресурсы стран НАТО значительно больше, — добавляет Фредрик Вестерлунд.

Роберт Дальшё выразил мнение, что Россия успеет завоевать Прибалтику до того, как она получит подкрепление, и предполагает, что для защиты занятой территории будет применено ядерное оружие.

Главный вопрос, который беспокоит экспертов: Если Америка отстранится, то какой шанс, что во Франции и Великобритании пойдут на самоубийство ради Прибалтики?

Екатерина Волкова

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/17164/-