Евросоюз планирует продлить «крымский пакет» санкций еще на полгода.

«Крымский пакет» санкций против РФ был введен Брюсселем в марте 2014 года против отдельных граждан и компаний России, организовавших, по мнению еврочиновников, воссоединение Крыма с Россией, которое в ЕС считают оккупацией.

О планируемом продлении санкций в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Четыре чиновника ЕС сообщили, что страны-члены (ЕС) намерены в середине марта пролонгировать санкции на еще шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и России: среди них Аркадий Ротенберг совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанка, и крупнейший акционер банка „Россия“ Юрий Ковальчук», — говорится в сообщении.

Ранее эксперты Bloomberg спрогнозировали с вероятностью в 60% ослабление более серьезных, чем «крымский пакет» секторальных экономических санкций со стороны США в течение ближайших 12 месяцев.

Как сообщала «Русская Весна», заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин уже прокомментировал эти слухи.

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