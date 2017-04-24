Россия 

ЕС не собирается «бесконечно» продлевать санкции против России, — Могерини

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ЕС не собирается «бесконечно» продлевать санкции против России, — Могерини | Русская весна

Европейский Союз не намерен постоянно продлевать действия санкций против России, в ЕС ждут прекращения украинского конфликта.

Об этом во время своего визита в Россию заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Мы не имеем своей целью продлевать санкции бесконечно. Наша цель — увидеть разрешение конфликта в восточной части Украины при полном выполнении Минских соглашений.

Как я сказала, санкции сами по себе являются не политикой, но одним из инструментов, который Европейский союз вместе со многими партнерами в мире использует для достижения завершения конфликта в восточной части Украины», — сказала она в интервью агентству «Интерфакс».

Она также отметила, что, как только Минские соглашения будут полностью выполнены, санкции будут сняты.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493017313

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