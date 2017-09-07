ЕС готовится продлить санкции против России

Евросоюз может 14 сентября продлить антироссийские санкции для того, чтобы помочь Ангеле Меркель.

Речь идет о продлении санкций против российских граждан и организаций, попавших под ограничения. При этом Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе пишет, что такой шаг ЕС связан с необходимостью помочь предвыборной кампании канцлера Германии Ангелы Меркель.

Такое решение было принято представителями 28 стран.

Они, как ожидается, продлят запрет для находящихся в списке лиц на въезд в страны ЕС и заморозку финансовых активов, находящихся на территории этих стран, до середины марта 2018 года.

Официально санкции будут продлены на заседании совета по внутренним делам 14 сентября, но техническая работа уже идет.

Ранее Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) без обсуждения рекомендовал Совету ЕС продлить антироссийские санкции на полгода.

Первоначально санкции были приняты еще в 2014 г., с того момента они неоднократно продлевались и расширялись. В последний раз продление состоялось в марте этого года.

В настоящий момент в санкционном списке на сайте ЕС указаны 153 человека и 40 компаний.

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