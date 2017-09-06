ЕС должен внести вклад в восстановление Донбасса, — МИД Германии

Европа должна внести вклад в восстановление Донбасса после установления режима прекращения огня, заявил в среду министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Он вновь поприветствовал инициативу президента РФ по отправке миротворческой миссии в Донбасс, подчеркнув, что было бы неправильным ее игнорировать.

«Поэтому Европа должна предложить внести свой вклад в восстановление востока Украины», — заявил министр на открытии международной конференции по контролю над обычными вооружениями, которая пройдет в Берлине 6—7 сентября в третий раз.

Министр подчеркнул, что процесс согласования миротворческой миссии может занять недели или месяцы, но, по его словам, необходимо интенсивно обсуждать различные предложения.

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