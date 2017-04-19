Эротическое фото Глюкозы взбудоражило ее поклонников

Певица Глюкоза регулярно привлекает внимание своих поклонников откровенными снимками. На сей раз она выложила в Instagram эротическое фото в довольно открытом купальнике.

Большинство подписчиков остались довольны увиденным, наградив артистку такими эпитетами, как «очень красивая», «шикарная», «супер», «бомба», «вкусняшка», «идеальная», «женщина в соку», «мега модная и сексуальная».

Недавно «Ридус» писал о том, как фанаты Глюкозы негативно отнеслись к обложке нового выпуска журнала Cosmopolitan, на которой певица предстала в сексуальном купальнике. Многим она показалась «старой», а обвинили в этом фотографа.