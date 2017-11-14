Эрдоган призвал США и Россию вывести свои войска из Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Россию и США вывести войска из Сирии и сосредоточиться на политическом решении кризиса.

Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях саммита АТЭС. Согласно документу, который был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ* вплоть до ее полного разгрома.

«Говорится, что военным путем (сирийский. — Прим. ред.) кризис не решить. Тогда пусть они отзовут своих военных, и решения кризиса будут политическими. Давайте вместе искать пути к выборам там», — сказал Эрдоган перед вылетом в Сочи на переговоры с Путиным.

Он добавил, что Турция выступала против того, чтобы американские войска входили в Ирак в 2003 году.

«Но они вошли, сказав, что не останутся там. Ушли? Нет. Мир не глуп. Часто говорится одно, а делается другое, к сожалению. У Америки на севере Сирии пять баз и еще восемь в других регионах — всего 13. Есть оружие, которое поставила туда Америка. У России в Сирии пять баз. Как быть с этими очевидными вещами?» — сказал Эрдоган.

В прошлый понедельник заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов сообщил РИА Новости, что масштабы вывода российских войск из Сирии после победы над ИГИЛ будут зависеть от складывающейся обстановки, но обе базы — авиабаза «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, — скорее всего, останутся.

В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС из Сирии в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский центр по примирению.

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*Запрещенная в России террористическая организация