Эрдоган назвал конечную цель операции Турции в Сирии

12 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что конечной целью операции Анкары в Сирии является освобождение приграничных районов, в том числе «столицы» ИГИЛ Ракки.

«Конечная цель — это освобождение территории площадью пять тысяч квадратных километров», — цитирует Эрдогана Reuters.

Кроме того, сегодня же президент Турции заявил, что турецкие войска заняли центр города Аль-Баб — главной крепости ИГИЛ* на востоке провинции Алеппо.

Он подчеркнул, что террористы в настоящее время покидают город.

Напомним, «Русская Весна» сообщала, что накануне, 11 февраля, силами ВКС РФ и сирийской армии был освобожден населенный пункт Тадеф, находящийся на подступах к Аль-Бабу. В ходе операции были уничтожены свыше шестисот боевиков ИГИЛ.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.