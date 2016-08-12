Эпоха Эрнста Неизвестного. 1925-2016. (окончание)

Голова Хрущёва, только что отлитая и принесённая рабочими из цеха. На фабрике в Мытищах. 1972





Из архива «Совершенно Секретно»

– Это всё вы сказали Харитону?

– Да. И говорю ему: вот вам хорошо… А это был мужской разговор под водочку. КГБ украл какую-то главную бумагу, передало вам – готово: вы её прочли, вам как учёному всё ясно, вы всё можете сделать. А я из-за того, что видел только гнилую репродукцию в журнале, не могу ничего. Он отвечает: вы неправы. Главную бумагу я, может быть, и прочту, но до конца сам её не пойму. Для учёных тоже все родится в живом общении. Мы такие же, грубо говоря, сплетники и болтуны, как артисты и художники. И у нас в кулуарах, на съездах, решается едва ли не больше, чем в лабораториях.

– Это Харитон сказал?

– Да… Вот поэтому молодые люди, преданные родине, должны ездить и больше общаться.

– Считайте, что следующий вопрос – от москвичей, которые хотят разобраться… Обычные люди в творчестве скульпторов не шибко продвинуты: Шадр им понятен, Вучетич тоже, Мухина нравится. Красиво, величественно, понятно. Вот – Маяковский работы Кибальникова, вот – Горький или Дзержинский. А вот Церетели… Кто его поймёт! Странный какой-то. Какие критерии нужны для оценки его творчества? Говорят: он уже вошёл в историю, оставил след. А что есть след? Да, много места занял. Скандалов много….

– Я дружил с Церетели в юности. Был целый ряд художников, которые стремились друг к другу: Салахов, Королёв. Все выделялись по каким-то признакам. Например, Салахов, исключительно талантливый живописец. А мы скульпторы. Но мы объединялись. Общими у нас с Церетели и Салаховым были меценаты – техническая интеллигенция, которой разрешалось хулиганить в своих заповедниках. Потому что им скучно было среди надоевших жён и секретарш. Так вот они развлекались с нами.

– А Церетели при чём здесь?

– Церетели, Салахов и я обслуживали эту элитическую капризную иерархию. Подкармливали.

– Чем?

– Искусством. А они нам радость доставляли – моя первая выставка была в Институте Курчатова. Самый большой в мире барельеф сделан мною в Институте электротехники, в Зеленограде. Это более девятисот квадратных метров.

– А Церетели чем известен был?

– А он по-своему, иначе… Ведь уровни понимания разные. Ну, например, Хрущёв говорил: «Вот картинка… Снежо-о-ок, солнышко светит, берё-ё-ёзка, снежок та-а-алый. На сердце так хорошо-о-о… Почему бы вам это не сделать?» Какой снежок, когда у меня тут оторванные руки и головы?! Вот вы говорите, что у вас там претензии к Никите Михалкову за его позицию. А я не презираю его. Это позиция. «Цитадель» – это размах. Пускай это неправда. Сейчас для меня в определённом смысле Никита становится неким символом свободного творчества.

– Его упрекают в ангажированности.

– Не в этом дело! Внутри своего творчества он свободен. Да, он ловкий, умный человек. Но он не останавливается на полутонах. Он, как Лимонов, доходит до крайности. И мне понятно это – «на разрыв». Потому что я считаю, что подлинное творчество есть на грани смерти. А не так: «Снежо-о-ок, солнышко светит, берё-ё-ёзка, снежок талый. На сердце так хорошо…» Так эстетски… Леонардо – это на грани… Когда я изучал машины для убийства Леонардо, мне было ясно, что он руководствовался не только… Что это не в келье под елью. Это воинствующее.

Так вот насчёт Церетели… Церетели попал для меня в ту же рамку людей, что и Глазунов в своё время. Потом это выродилось в холуйство. Почему? Потому что если ты вступаешь на этот путь, то сперва – недомолвки. А потом – ложь. Тут нет пути другого. В творчестве – недомолвка хуже, чем

обыкновенная ложь.

– А в чём у Церетели ложь?

– А у него и нет.

– Как так?

– А он полностью оформил свою бездарность. У Церетели всё искусственно. Церетели – гениальный бизнесмен, который бизнес превратил в искусство.

Мне Энди Уорхол говорил: создать – ерунда, легко. Продать тяжело… Есть такие люди, которые страшны в искусстве. Ну, например, мой настоящий друг Сидур Дима. Его страшно было пускать в мастерскую. Потому что для него всё – его собственность. Как у Пикассо… Вот считается, что Пикассо – создатель кубофутуризма. Неправда. Брак создатель.

– Кто, простите?

– Жорж Брак. Пикассо зашёл к нему в мастерскую, увидел и настряпал. Он быстро работал. Для него вторая природа принадлежала ему так же, как первая. Нарисованное Браком дерево в духе кубофутуризма он воспринимал как свою собственность. Такой темперамент.

– Сидур был таким же? Его опасно было пускать к себе в мастерскую…

– Талантливейший человек. Но потом ты увидишь свои собственные работы и испорченные.

– А Церетели?

– А для Церетели – всё его… Михаил Шемякин одно время сильно переживал, что Нахамкин у него покупает за тысячу, а продаёт за десять.

– Кто покупает?

– Русская галерея такая была в Нью-Йорке – «Нахамкин»… Я говорю: Миша, вот у Шварца есть сказка про человека, который изобрёл аппарат для подслушивания мыслей. А денег у него не было даже для того, чтобы купить обезьяну. Тогда он купил щуку и вживил ей этот аппарат. Вот плавает щука и думает: «Съем карася». Какает и думает: «Съем карася». Спит и думает: «Съем карася». Так вот, ты – сказал я Шемякину – думаешь о Данте, о Достоевском, а Нахамкин думает: «Съем Шемякина». Ты хочешь с ним конкурировать? Не выйдет. Занимайся своим делом и забудь о нём. Всё равно съест.

Церетели был таким человеком: если он за день не заработал определённую сумму или проиграл, то не может ночь спать. Я не могу спать, если не нарисовал, как хотел. А он – если проиграл десятку.

– А у кого он учился?

– А это гениальный самородок.

– Самородок…

– У товарища Сталина… Сталин-то – гениальный самородок. Церетели у Востока учился, в Грузии.

– То есть вот весь этот орнамент – из грузинского изобразительного искусства?

– Да нет. Есть там гениальные люди… Вот, например, Вучетич не такой человек. У него были помощники, которых он чуть не убил: схватил пистолет и стрелял в них. Промахнулся.

– За что?

– Они сказали: ты же наш, русский, а вокруг тебя – одни жиды. А он нерусский: у него мама еврейка, а отец черногорец. Он достал пистолет, показал на портрет женщины и сказал: вот это моя мама, она еврейка, и я чту её память. Но промахнулся. Специально, конечно же. Мог и не промахнуться… Вучетич – цельная личность. Он довёл своё верноподданичество до искусства. Как Никита Михалков. И я его за это уважаю… Когда в начале 1970-х я выиграл международный конкурс на строительство монумента на Асуанской плотине, меня поздравили Брежнев, Косыгин и Вучетич. Почему он? А потому что он – придворный скульптор. А что ему ещё оставалось? Не садиться же какать при императоре. Кроме того, он действительно меня уважал. Потому что крал у меня общие идеи.

– Крал общие. Интересно… А вот Шадр начинал с обучения у Родена. Он крал у учителя?

– Да это великий скульптор – Шадр. Другое дело – он мне не нравится, потому что, так сказать, переборщил – даже деньги печатали с его скульптурами. Он очень талантливый человек был. Он ведь уралец мой. Фамилия Шадр – от города Шадринск. На самом деле он Иван Иванов.

– И Вера Мухина тоже во Франции училась.

– У Антуана Бурделя.

– Талантливейшие люди.

– Недоступно талантливые. В Германии не было таких скульпторов. А Меркуров какой талантливый!.. Понимаете, это кухонное диссидентство – презирать их.

– А сейчас в Европе и США есть заметные имена скульпторов?

Эрнст Неизвестный в своём доме на острове Шелтер-Айленд. США. Ноябрь 2015





Фото: Юрий Панков

– Конечно. Но они не так выпуклы и ярки, как советские.

– Почему?

– Цензуры нет. Борьбы нет. Всё разрешено и ничего не хочется.

– Поразительно.

– Диалектика. У меня был друг, который уехал на Запад. Александр Аскольдов. Снял картину «Комиссар» по рассказу Гроссмана. Картина на уровне Эйзенштейна. А в эмиграции уже ничего не создал.

– Увы, это практически закономерность такая. Может быть, вы, Барышников и Солженицын – редкие исключения.

– Я когда был мальчишкой – студентом, то не ревновал ни к одному моему соученику. Я вкладывал в альбом своих рисунков рисунок Микеланджело – для того, чтобы сравнить. А ведь были очень талантливые люди. Они погибли. Почему? Потому что всё легко давалось.

– А вот такой философский вопрос: чтобы нарисовать окно или балкон, нужно знать, что такое дом?

– Знать нужно. Но можно не знать, а только чувствовать. Вот Леонардо считал, что нужно знать. Но это его «считание» было таким неистовым, что думали, будто он поедает трупы. То есть потребность должна быть доведена до сумасшествия. Как сексуальный импульс. Каждая мышца должна содрогаться у эмоционального человека. Вот, собственно, почему мне «Цитадель» нравится. Пожалуй, больше, чем «Утомлённые солнцем».

– Одно из главных ваших произведений – скульптура «Древо жизни», которое вы подарили Москве в 2004 году. Для того чтобы рассмотреть, осознать, задать себе вопросы, найти ответы, нужно несколько часов. Ничего подобного нет – люди возвращаются сюда снова и снова, чтобы разобраться и понять…

– Нет невозможного. Ведь хватает слов, чтобы объяснить, что, как и почему исполняют на каких-то допотопных музинструментах нацменьшинства – коржаки и прочие. «Древом жизни» доказано пластически, что Ромео и Джульетта были во всех цивилизациях. Единые сюжеты… Вот отец Мень писал замечательные книги, где предчувствие Христа он углядывает во всех религиях и мифах. То, к чему стремится Путин, – доказать, что наша нация состоит из разных национальностей, разных трудовых навыков, разных религий, но это единый народ.

– Открытие…

– И объединяет это, скажем, Великая Отечественная война. И земля сама по себе. Так вот об этом и «Древо жизни».

– Но как простому человеку-москвичу, который ходит мимо каждый день, разобраться в таком трудном для понимания произведении? Там же надо стоять часами и изучать.

– Для чего есть умные люди – они и объяснят. Я и сам объяснял – почитай хотя бы мои книжки. Просто никто не хочет. Легче брать интервью у Эрнста Неизвестного в Америке, чем самостоятельно искать способ объяснения. Просто это государственное дело. А что – разве Владимиру было легко крестить Русь? Тоже надо было объяснять.

– Ему, кстати, тоже собираются ставить памятник.

– Если это служит целям объединения нации, то хорошо. Он объединяет, потому что он понятный для восприятия своей простотой. А сложное тоже состоит из простого. Оно не простое. Для того чтобы лопату сделать символом, надо объяснить, что такое черенок и штык. Ничего нет сразу понятного. Как берёзка стала национальным деревом? А что, Сикстинская капелла Микеланджело простая? Разве в ней всё понято? Ничего не понятно. До сих пор исследователи всё открывают и открывают…

– Но когда граждане подходят к памятнику Дзержинскому Вучетича, им всё понятно.

– А что именно им понятно?… Да, главное сделала Лебедева, любовница Дзержинского: она взяла патрон и вписала его в среду, а потом превратила этот патрон в фигуру. А Вучетич воспользовался этим её решением и на его основе создал свою скульптуру, поставленную на Лубянке уже в конце 1950-х. Толпа ходит мимо простого памятника. А разве с ним всё понятно?

Тем не менее вся эта советская символика уже объяснена. Поэтому соцарту легко. Ну сделай это карикатурно – и всё понятно.

– Вы с Уорхолом впервые встретились здесь, в США?

– Да, у нас были блестящие отношения. Это же его слова, что «Хрущёв – мелкий политик эпохи Эрнста Неизвестного»… Ну не могу же это я придумать?! Это без меня напечатали. Хотя, может быть, он этого не говорил, но приписали ему… Энди Уорхол – фигура большая. Но пустая, с моих позиций.

– Лишь момент истории искусства?

– Не только истории, а жизни. Потому что некоторые люди живут всем этим…

– Китч?

– Нет-нет. Это как тот же Энди сказал одному художнику: «Твои работы очень скучные. Мне скучно на них смотреть». Тот ответил: «Ну что делать. Жизнь скучная». Вот мне, например, на Энди Уорхола смотреть скучно. И страшно. Знаете почему? Потому что из своего мира он начисто исключает меня. Ну, подумаешь, эта Мэрилин Монро, или доллар, или банка. Гениально выдумано. Но не трогает. Кровь там не бурлила… Вот и Церетели не добирается до сути. Но он знает, сколько это стоит.

– И Уорхол?

– И Уорхол.

– Выходит, Церетели можно сравнивать с Уорхолом?

– Нет, нельзя. Дело в том, что Энди Уорхол и это поколение, как «Роллинг Стоунз» и прочие железные оркестры, все эти мотоциклисты… Их здесь отстреливали как воробьёв. Они в борьбе родились. А тот, который копирует, ничего не решает. Делает то, что придумал и хочет делать другой. Воплощает его волю, идеи, планы. Вот, скажем, эстеты никогда не принимают правильных решений. Почему? Потому что они эстетствуют. И интеллигенты в формальном смысле – не интеллектуалы, а эстеты. Потому что у них есть эстетика. Эстетика подменяет им реальную жизнь. А у Леонардо не было эстетики. Он ковырялся в трупах, в гнили. Не было эстетики. А была анатомия.

Поэтому мне чужда эстрада как вид искусства. Хотя она замечательна, и я отдаю должное мастерству эстрадных артистов. Но только тем, для которых эстрада – это не вид искусства и самоутверждения, а сама жизнь. Не сценические движения… Не обучение сценическим движениям, а когда движение становится сценическим. В этом разница. Как в рисунке, когда ты видишь в нём иногда действительность. Если посмотреть историю искусств не просто праздно, чтобы получить пятёрку, а как способ существования, ты увидишь, что в любой школе, например эпохи Возрождения, средний художник формально рисовал не хуже Микеланджело. Замечательная анатомия, правильные пропорции. Но нет Микеланджело. А потому что для него это – сценическое движение, которому он подражал. А у Микеланджело это сама жизнь. Понимаешь? Сама жизнь. У Микеланджело печёнки болели. А у этого – атласные штаны. И на них – чуть-чуть пыльца, которую надо стереть. А у Микеланджело сапоги приросли к ногам, когда он писал Сикстинскую капеллу. Где уж тут до сценического движения!

– Образно говоря или фактически?

– Конечно, фактически. У меня то же самое было в армии – после марш-броска с полной выкладкой, преодолением водных преград и рукопашного боя. Портянки приросли к коже. И у меня это настолько живо в памяти, что сейчас, когда нужно принимать ванны, та боль оживает. Но происходит это уже в голове.

– У Малевича сапоги приросли, пока он рисовал «Квадрат»?

– Я не знаю. Это тот вид искусства, который я не сопереживаю, а понимаю. Он великий мастер, но великий мастер другого. Я вообще не люблю геометризации. Для меня первое – бионика. Я учусь не у машины, а у человека. С его дыхательными функциями. Малевич оказал на искусство огромное влияние. Просто на меня он влияния не оказал.

– А Матисс?

– То же самое. Такой… Буржуа. Вот Ван Гог! Это великий мастер. А Матисс – замечательный художник, но мне он так же чужд, как солдату – Джеймс Бонд.

– А что в этом «Квадрате»?

– Это гениальная выдумка.

И изображение гениальное. Ну боже мой. Подвешенный шарик тоже может гипнотизировать. Это не значит, что в шарике есть смысл. Смысл есть в этом акте, в действии. Но нельзя всё списывать. Это действие – тоже внутри искусства. Но это другое искусство. Ну как, например, искусство жонглёра не похоже на искусство поднимателя тяжестей.

– Скажите, а современную живопись и скульптуру ожидают новые явления?

– Ну так уже сейчас есть.

– Что?

– Подвижная скульптура. Саморазбирается. Трансформируется.

– Ходячие собаки?

– Японцы уже делают. Боже мой…

Размышления, воспоминания. Сейчас меня мучают во сне воспоминания детства. Причём такие яркие, такие жгучие… Вот стихотворение, которое я написал в 12 лет. Хотите послушать?

– С благодарностью!

– Ночи играли сказки,

Между супов и кастрюль,

В липкой оконной замазке,

Мазали дымчатый тюль.

Музыкой, светом и тенью,

Отблеском солнца и дня,

Искрами сновидений

Наполнилась наша кухня.

Примус украшен мерцаньем,

Светом из яркой дуги,

И в золотистом тумане

Важно плывут утюги.

Но к непрактичным предметам

Кухня совсем холодна,

Жирным презреньем одета

Миска до самого дна.

Примус сказал: «Удивительно», –

А примус совсем не глуп:

«Если так ярко горите Вы,

Зачем же не варите суп?»

К звёздам он страшно строг:

«В Вас экономии нет,

Раз керосин так дорог,

Зачем же Вы жжёте свет?»

Сказки глаза опустили,

Звёзды в смущеньи потухли:

«Здесь нам не место», – решили

И улетели из кухни. Юрий ПАНКОВ 10.08.16

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109440/14173/1925