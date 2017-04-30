Энергетический кризис заставил Украину забыть о страхе Чернобыля, — Франс Пресс

В связи с нехваткой угля Украина все больше полагается на ядерную энергию, несмотря на воспоминания о трагедии на Чернобыльской АЭС, пишет Франс Пресс.

Вызванная конфликтом в Донбассе нехватка угля привела к тому, что доля атомной энергии в структуре энергопотребления страны постоянно растет, говорится в статье. Например, вскоре после объявления о блокаде Донбасса в марте 2017 года министр энергетики страны Игорь Насалик заявил, что с 55% доля атомной энергии возросла до 62%. В 2013 году этот показатель составлял 46%, напоминает автор.

Вместе с тем официальная статистика показывает, что, несмотря на заметный относительный рост, в абсолютных показателях выработка энергии на украинских АЭС выросла незначительно. Так, по данным украинской государственной компании «Энергоатом», предоставленным в распоряжение Франс Пресс, за первые месяцы 2017 года на АЭС было выработано 23,84 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что лишь на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2013 года.

Некоторые эксперты полагают, что увеличение доли атомной энергетики на рынке страны при незначительном росте производства электроэнергии объясняется тем, что из-за двух лет экономического спада украинская промышленность испытывает гораздо меньше потребности в электроэнергии, пишет автор.

Рост интенсивности использования ядерной энергетики порождает беспокойство у многих граждан страны, которые помнят об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Например, эксперт Национального экологического центра Украины Ирина Головко называет основной проблемой отрасли устаревание реакторов.

«Из пятнадцати имеющихся на Украине действующих ядерных реакторов шесть превысили проектные сроки эксплуатации, а к 2020 году таких реакторов будет уже двенадцать», — пояснила Головко Франс Пресс.

Вместе с тем «Энергоатом» утверждает, что никакой почвы для опасений не существует и все реакторы, у которых срок службы был продлен, стали более безопасными благодаря использованию новейшего оборудования и современных правил эксплуатации.

В начале 2017 года украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине были введены чрезвычайные меры в энергетике. В апреле 2017 года Минэнерго Украины представило правительству страны проект распоряжения о запрете поставок на Украину энергетического угля из России. На Украине рассчитывают достичь договоренности о поставках антрацитового угля из США.

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