Эмир Кустурица привёз в Москву Монику Беллуччи

Режиссёр и актриса приветствовали москвичей на премьере своего совместного фильма «По млечному пути». © Александр Родионов/Ridus Моника Белуччи, Эмир Кустурица и Слобода Мичалович

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Прославленный режиссёр Эмир Кустурица не выпускал игровых премьер вот уже почти десять лет. Предыдущая его картина «Завет» вышла в 2007-м, после чего были лишь документалка «Марадона» да короткометражка в киноальманахе. Режиссёрский простой Кустурица компенсировал актёрскими работами (например, в триллере «Ледяной лес» он сыграл вместе с нашей Ксенией Раппопорт) и писательским трудом: год назад на русский язык был переведён его сборник рассказов «Сто бед».

Моника Беллуччи

Всё эти его ипостаси сплелись наконец в новой ленте «По млечному пути», с которой замечательный мастер возвращается в режиссёрский дивизион: она поставлена по его собственной небольшой повести «В объятиях змеи», в ней он отвёл себе главную роль.

Сюжет фильма «По млечному пути» развивался из многих линий моей собственной жизни. Если сравнивать его с прошлыми моими работами, то в этой картине я старался заглянуть как можно ближе к истокам. Во время съёмок «По млечному пути» моя жизнь была очень сосредоточена вокруг этого фильма. Это был достаточно длительный процесс, и мой подход к съёмкам соответствовал моей жизненной философии, отношениям с природой и тому, как люди ощущают свою жизнь.

Трейлер фильма «По млечному пути»

Картина рассказывает историю любви на фоне памятной боснийской войны. На героя Кустурицы «западают» сразу две женщины: одна из них, местная, намеревается взять его в мужья, вторая, итальянка, «обещана» другому. Обе актрисы — и Слобода Мичалович, и Моника Беллуччи — сопровождали режиссёра на московской премьере кинокартины.

В широкий прокат драма «По млечному пути» выйдет 12-го января следующего года.

© Александр Родионов/Ridus

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© Александр Родионов/Ridus

© Александр Родионов/Ridus

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По материалам: http://ridus.ru/news/239866