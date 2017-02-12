Россия 

Емельяненко подписал контракт с чеченским бойцовским клубом

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Емельяненко подписал контракт с чеченским бойцовским клубом | Русская весна

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко (младший брат президента Союза MMA России Федора Емельяненко) подписал контракт с лигой «Всемирный бойцовский чемпионат Ахмат» WFCA. 

Об этом 12 февраля сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу грозненского бойцовского клуба.

Сообщается, что Емельяненко-младший будет представлять WFCA в супертяжелом весе.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486930518

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