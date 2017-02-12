Емельяненко подписал контракт с чеченским бойцовским клубом
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко (младший брат президента Союза MMA России Федора Емельяненко) подписал контракт с лигой «Всемирный бойцовский чемпионат Ахмат» WFCA.
Об этом 12 февраля сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу грозненского бойцовского клуба.
Сообщается, что Емельяненко-младший будет представлять WFCA в супертяжелом весе.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486930518