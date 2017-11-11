Россия 

Эмбрионы будущих людей на эшафоте, виселице, гильотине, электрическом стуле.

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Подготовка будущих родителей

к зачатию, вынашиванию и родам здорового ребенка.

 

Сейчас во всём мире от 92 до 98% детей рождаются по случайному зачатию.

Жизнь, судьба и здоровье почти 100% так зачатых детей уже с первых часов после зачатия висят на волоске.

 

А я бы сказал — на эшафоте, виселице, гильотине, электрическом стуле.

 

Только подумайте, какими словами эти «женщины» и часто их «партнёры», иногда, даже, искренне любящие свою подругу, невесту, жену сопровождают эту ситуацию:

 

«Пришли — не пришли? Задержка или залетела?

Аборт-не аборт?  Может оставить?  Может таблетки? «Легкая» химия?

Как это не вовремя! … Кредит, отпуск, карьера, квартира, … муж-друг-начальник-родители-узнают!  Кошмар!!!»

 

А Он — уже живой, в эмбриональном состоянии всё слышит и понимает.

И его аквасистема все оценивает: на любовь и ненависть, на добро и зло, ложь и искренность, созидание и разрушение !!!

 

И, в результате, да ещё и с помощью современного «высокотехнологичного» и оперативно-комфортного родовспоможения, во всем мире 92% детей рождается с отклонениями от нормы и психически, и физически.

А это на руку всей мед-фарм мафии – новые потребители их товаров и услуг!!!  

Устойчиво, как на дрожжах, растет национальный валовый продукт.

 

Напоминаю, сегодня в Израиле до 90% родов — через кесарево сечение.

Доброхоты — жалельщики, б…ь… и ничего личного, только бизнес на облегчении боли, здесь и сейчас. Меньше ответственности, меньше крику, —  больше денег.

 

А представьте себе, что внедрится в культуру оздоровления людей наше предложение о подготовке аквасистем и мамы, и папы к зачатию, вынашиванию и родам здорового ребенка, а затем и без лекарственная реабилитация всех послеродовых проблем матери и ребенка.

 

Это ж какой бизнес остановится-а-а-а…. Кризис…мировой…банковский… МВФ…

Ужас, какой кошмар !!!

 

Мочить Данилова и ASGym компанию надо, однозначно.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110704/21273/-

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