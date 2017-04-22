Шоу-бизнес 

Елену Камбурову госпитализировали с инсультом

0 коментариев

76-летняя певица Елена Камбурова доставлена в неврологическую реанимацию одной из московских больниц с диагнозом «инсульт», сообщает Life.

В 1995 году Камбурова была удостоена звания Народной артистки России. Она — лауреат Государственной премии России, член Союза театральных деятелей России, основатель и художественный руководитель Московского театра музыки и поэзии.

Старшее поколение хорошо помнит легендарные песни «Гренада» и «Маленький принц» в ее исполнении. Ее голос звучит в таких фильмах, как «Приключения Электроника», «Гардемарины, вперёд», «Дульсинея Тобосская» и «Небеса обетованные».

По материалам: http://ridus.ru/news/250785

Другие новости:

ml3i98_1467719762

«Давай поженимся!» выпуск от 4 июля 2016 смотреть онлайн на Первом канале

0
vg725r_1479894482

«САШАТАНЯ» новые серии 2016 года: 3 сезон, 8 серия от 23.11.16 покажут по ТНТ, смотреть онлайн анонс

0
w47icu_1480850163

«Ледниковый период» 03.12.16, последний выпуск показали по Первому каналу, смотреть онлайн 10 выпуск

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *