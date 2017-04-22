Елену Камбурову госпитализировали с инсультом

76-летняя певица Елена Камбурова доставлена в неврологическую реанимацию одной из московских больниц с диагнозом «инсульт», сообщает Life.

В 1995 году Камбурова была удостоена звания Народной артистки России. Она — лауреат Государственной премии России, член Союза театральных деятелей России, основатель и художественный руководитель Московского театра музыки и поэзии.

Старшее поколение хорошо помнит легендарные песни «Гренада» и «Маленький принц» в ее исполнении. Ее голос звучит в таких фильмах, как «Приключения Электроника», «Гардемарины, вперёд», «Дульсинея Тобосская» и «Небеса обетованные».