Елена Проклова решила переехать в Сочи

Елена Проклова решила покинуть Москву и перебраться в Сочи, поближе к морю. 63-летняя актриса намерена провести остаток своей жизни в красивом месте на побережье, окруженном горами. Лишь изредка она будет улетать на гастроли, а основное время планирует проводить именно там.

Проклова уже подобрала земельный участок в двух километрах от моря. Теперь дело за малым: разработать проект и построить дом. Елена видит его как небольшое шале, окруженное горами. Постройка должна быть простой и удобной для всех членов семьи актрисы. Она планирует там жить с братом, мужем, дочерьми и внуками.

В последнее время Проклова стала уделять много времени философским размышлениям о смысле жизни. Возможно, именно это сподвигло ее совсем недавно на всю страну покаяться перед женами своих бывших любовников. В программах «Секрет на миллион» и «Прямой эфир» она рассказала о своих романах с Олегом Янковским, Михаем Волонтиром, Андреем Мироновым и другими известными мужчинами.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/elena-proklova-reshila-pereehat-v-sochi.html