Елена Маркосян: Украинские «блокадники» наводят шелест на таможне для сбора денег

Президент женского политического клуба, журналист, публицист Елена Маркосян в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Все вот эти команды по блокированию (Крыма и Донбасса со стороны Украины – прим. ред.) я называю тихим шелестом на таможне. Это делается просто для съема денег. Финансировать войну нечем – нет денег, бюджета на это нету, и при такой политике, которая ведется, денег и не будет», — сказала Елена Маркосян.