Елена Маркосян: Украинские «блокадники» наводят шелест на таможне для сбора денег
Президент женского политического клуба, журналист, публицист Елена Маркосян в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Все вот эти команды по блокированию (Крыма и Донбасса со стороны Украины – прим. ред.) я называю тихим шелестом на таможне. Это делается просто для съема денег. Финансировать войну нечем – нет денег, бюджета на это нету, и при такой политике, которая ведется, денег и не будет», — сказала Елена Маркосян.
«Пацанство, что либо мы поставим на колени, либо нас, на уровне государственной политики Украины – это грустно», — добавила она.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
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По материалам: https://news-front.info/2017/02/14/elena-markosyan-ukrainskie-blokadniki-navodyat-shelest-na-tamozhne-dlya-sbora-deneg/