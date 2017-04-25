Электроснабжение ЛНР восстановлено

Энергетики восстановили электроснабжение большей части районов Луганска.

Об этом сообщают корреспонденты ЛИЦ.

Подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов столицы Республики менее чем через час после отключения. По состоянию на 01.00 электричества нет только на южных кварталах.

По данным региональных властей, в городах и районах Республики подача электроэнергии потребителям не прерывалась, частично непродолжительное время были обесточены лишь Алчевск и Перевальск.

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Ранее генеральный директор украинского предприятия «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) Владимир Грицай заявлял, что, по решению Минтопэнерго Украины ЛЭО с 00.00 25 апреля прекратит поставки электроэнергии в ЛНР.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявлял, что Луганская Народная Республика не останется без света, если Украина прекратит подачу электроэнергии со своей территории, в частности, с теплоэлектростанции, расположенной в городе Счастье.