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Ельцин поручал мне снести мавзолей, — экс-премьер Степашин

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Ельцин поручал мне снести мавзолей, — экс-премьер Степашин | Русская весна

Первый президент России Борис Ельцин еще в 1998 году намеревался снести мавзолей Ленина. Об этом рассказал бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, который на тот момент возглавлял МВД.

«Мне Борис Николаевич поручал снести мавзолей. Это был 1998 год. В кабинете Ельцин говорит: „Сергей Вадимович, я принял решение — сносим мавзолей Ленина“.

Я говорю: „Ну хорошо, а МВД тут причем?“ Он уточняет, что МВД должно обеспечить порядок», — отметил Сергей Степашин.

Степашин добавил, что согласился выполнить указание Ельцина, но предупредил тогдашнего президента, что после этих действий они оба могут лишиться своих постов.

«Сейчас не время мавзолей убирать, не надо. Что, он вам мешает, что ли?» — спросил Степашин у Ельцина.

В итоге, по словам экс-премьера, ему удалось убедить Ельцина отказаться от своих намерений.

Отметим, что, по данным недавнего социологического опроса «Левада-центра», более половины опрошенных россиян считают, что тело Ленина, которое уже 93 года лежит в мавзолее, необходимо предать земле.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493209831

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