«Ельцин-центр» — трибуна для бандеровцев? (ФОТО)

А «Ельцин-центр» определённо не даёт скучать… Складывается впечатление, что эта организация, о которой неоднократно писали, и репортажи о деятельности которой приводились тоже неоднократно, работает по принципу «дурная реклама — тоже реклама», стараясь в прямом смысле слова эпатировать общественность тематикой конференций, круглых столов и прочих проводимых в ЕЦ форумов.

На днях «Ельцин-центр» отметился очередным «шоу», в котором обсуждался документальный фильм Сергея Качкина «Пермь-36. Отражение». Речь идёт о мемориальном музее истории политических репрессий на примере отдельно взятого исправительно-трудового учреждения — «ИТК-36», открытого в 1946 году.

Сам же музей под Пермью появился в августе 1994 года на волне либеральных призывов к «всеобщему покаянию россиян», которые (призывы) активно поддерживались внешними «друзьями России».

Подобных фильмов (а фильм уже можно найти в сети в режиме открытого доступа) о репрессиях и до режиссёра Качкина снималось немало, и нередко демонстрировались эти фильмы на центральных телеканалах, что, в принципе, можно объяснить стремлением к переосмыслению исторического пути России. Но то, во что превратилась конференция в ЕЦ по поводу «Перми-36», мягко говоря, настораживает.

Да — лагерь был, да — через него прошли тысячи заключённых, да — в отношении определённого процента этих заключённых приговоры выносились по «политическим» статьям — это признано на государственном уровне. Но конференция в Екатеринбурге приняла такой оборот, на основании которого лица, её организовавшие, как и отдельно взятые гости-«эксперты», принялись грести всё и вся под одну гребёнку, фактически объявляя о «массовом оболгании людей, которые ни в чём не были виноваты»…

В принципе, ничего удивительного в такой постановке вопроса в ходе конференции не было, учитывая хотя бы тот факт, где конференция проводилась, и кому из «экспертов» площадку для выступления предоставили.

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Лица, которые были привлечены к проведению междусобойчика, по весьма интересным причинам попытались обойти стороной важный момент. Через ту самую колонию (ИТК-36), о которой и шла речь, прошли до 25% от общего списочного состава представители бандеровских и прочих пронацистских банд, а также их пособников, которые (банды) «недоликвидировали» как в ходе Великой Отечественной войны, так и после её окончания.

И вот теперь, когда колонии уже не существует, появляются лица, заинтересованные в культивации идеи о якобы юридической «непорочности» тех, кто в своё время занимался фактически террористической деятельностью на той же Западной Украине.

Интересным фактом является то, что на презентации картины режиссёра Качкина присутствовал человек по имени Виктор Пестов.

Нарядившийся в вышиванку Пестов, по замыслу организаторов действа в «Ельцин-центре», должен был символизировать то, что коллаборационисты всех мастей, включая «лесных братьев» и головорезов из ОУН-УПА*, а также их пособники и будущие последователи, оказавшиеся в пермской колонии — вовсе не преступники, а всё те же «оболганные борцы за свободу», «политические заключённые».

Посыл такой: сжигали сёла вместе со своими же бывшими односельчанами вовсе не они, а «переодетые сотрудники органов безопасности», чтобы, понимаешь, бросить тень на честнейших борцов за права человека…

Фотоколлаж из блога Сергея Колясникова:



И сейчас храмы на Украине сжигают, видимо, тоже переодетые «российские чекисты»… Они же накрывали бомбами центр Луганска. Они же давили людей в Мариуполе бронетехникой. Они же сжигали одесситов в Доме профсоюзов. Они же сегодня лупят по Донецку из танков, которые прячут в жилом массиве Авдеевки… Да и шествия с нацистской символикой и горящими факелами — тоже они. Всё они…

Важным моментом здесь является то, что показ картины в России проводится при поддержке фонда имени Роберта Боша (Bosch Stiftung) (ФРГ). Этот фонд, как сам о себе заявляет, поддерживает и реализует проекты «по либерализму и демократизации России, так как именно либерализм и демократия являются основами для безопасности в современном обществе».

Вот так то… О том, к чему приводит этот махровый либерализм в самой Германии можно судить хотя бы по выражению беспомощности на лицах немецких правоохранителей, столкнувшихся с террористической угрозой в результате политики Берлина.

Фонд Роберта Боша (и это указано на его сайте) «стремится развивать диалог между Германией и Россией» и «помогает молодому поколению россиян находить в себе лидерские черты». Диалог — это замечательно, здорово, красиво, лидерство представителей талантливой молодёжи — тоже, но обеление бандеровских преступников здесь причём?

Видимо, этот самый немецкий фонд не желает признаться перед гражданами России в главном — в попытке очередного разжигания конфликта на политической, национальной и иных почвах, избирая для спонсорской помощи именно те проекты, в которых сама история России показана как «непроглядная тьма репрессий и ярмо для народа».

В этой связи становится понятно, почему для конференции был избран именно «Ельцин-центр».

Ну, так именно в нём фактически поддерживается та же идея о русской истории — грязь, смута, кровь, хаос, ярмо, болезни, агрессия — причём вплоть до прихода к власти Бориса Ельцина. Мол, жили в дерьме бы и дальше, если бы не приход к власти светоча демократии…

В качестве дополнения. Тот же ЕЦ в начале февраля активно освещал круглый стол в ВШЭ (Высшая школа экономики), посвящённый 25-летию экономических реформ в РФ.

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Из материала:

«Ставший уже традиционным круглый стол в Высшей школе экономики в день рождения Бориса Николаевича в этом году был посвящен роли Ельцина в осуществлении экономических реформ (в связи с 25-летием их начала). На заседание 1 февраля пришло около 70 человек — соратников первого президента России, организаторов и исследователей реформ 90-х. С основными сообщениями выступили Геннадий Бурбулис, Андрей Нечаев, Сергей Васильев, Георгий Сатаров.»

Интересный факт: на форуме была дана и оценка тем реформам, вследствие которых страна потеряла миллионы людей, провалившись в демографическую яму. И оценка вот какая: «реформаторы занимались даже не экономическими реформами, а оживлением экономического трупа». Ишь ты, реаниматоры они, спасители экономики…

Спасали так, что все основные активы оказались в руках узкого круга лиц, включая иностранных «советников». До сих пор страна не может толком оправиться от тех «реанимационных» действий, которые проводились теми «интернами»…

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Володин Алексей

* запрещенная в России экстремистская группировка