Экзотическая красотка завоёвывает поклонников по всему миру

Над ней издевались одноклассники, отказывали во всех модельных агентствах. Сейчас Винни Харлоу, первая и пока единственная модель с витилиго, — знаменитость и звезда модных журналов.

Винни Харлоу (настоящее имя — Шантель Браун-Янг) родилась в 1994 году в Торонто, Канада, в семье выходцев с Ямайки. Девочку воспитывала одна мать, по профессии парикмахер. В 4 года Шантель поставили диагноз — витилиго. Это хроническое заболевание характеризуется исчезновением пигмента меланина на отдельных участках кожи. В настоящее время природа этого заболевания до конца не изучена, и лечению оно не поддается. Считается, что витилиго страдал и король поп-музыки Майкл Джексон, именно этим объясняются резкие трансформации кожи певца, начавшиеся в 80-х годах.

Из-за особенностей внешности Шантель стала жертвой насмешек и издевательств от других детей, которые звали её «коровой» и «зеброй». Из-за этого девочка несколько раз меняла школу, а потом и вовсе бросила учёбу, после чего даже планировала совершить самоубийство. Тогда её мать приняла судьбоносное решение — переехать в Калифорнию.

Чтобы самоутвердиться Шантель создала в Инстаграме аккаунт уверенного в себе двойника — Винни Харлоу. И её заметили и оценили. Винни уже поучаствовала в шоу «Топ-модель по-американски», снялась в клипе Эминема, получила звание «Ролевая модель года 2016» по версии журнала GQ, была лицом рекламных компаний известных марок, её фото печатают такие известные журналы, как Cosmopoliten, L’Officiel, Vogue, ELLE.

Так, Винни своим примером доказала, что красота — очень неоднозначное понятие и должна быть выше всех стереотипов. На смену издевающимся одноклассникам пришли толпы фанатов, их в её Инстаграме уже 1,4 млн человек.

«Самое худшее, что вы можете сделать — это сесть и принять поражение. Поднимайтесь и пробуйте снова. Моя история касается не только людей с витилиго. Витилиго — это просто отличительная черта, как веснушки, кучерявые волосы, малюсенькие уши… Все мы разные, уникальные и неповторимые. Мой совет — примите и полюбите себя, несмотря на то, как вы выглядите. Тем более сейчас любую свою особенность можно прекратить в изюминку», — говорит успешная модель.