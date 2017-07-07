Экспорт пшеницы из России вырос на 20%

Экспорт пшеницы и меслина из России в январе-мае вырос на 20,78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель составил 10,07 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

95,6% из этого объема было поставлено в страны дальнего зарубежья, при этом показатель вырос на 20,17%.

В страны СНГ было поставлено всего 445,5 тыс. тонн пшеницы, рост составил 35,62%.

В денежном выражении объем поставок вырос на 24,89%, достигнув $1,819 млрд.

При этом Россия сократила импорт пшеницы за аналогичный период в три раза — до 102,8 тыс. тонн. С другой стороны, был увеличен импорт ячменя в 3,3 раза — 72,5 тыс. тонн, кукурузы — на 43,05%, до 36,2 тыс. тонн.

Ранее на этой неделе глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев сообщил, что экспорт зерна в 2016-2017 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года) вырос на 5%, составив 35,5 млн тонн, что стало новым рекордом.

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